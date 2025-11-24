Rusya’dan Atina’ya sert çıkış: Dost değilsiniz, bunun bir bedeli olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Yunanistan’ın Ukrayna ile ortak insansız deniz aracı üretme kararına sert çıkarak Atina’yı “kışkırtıcı ve çatışmayı körükleyen” bir tutum izlemekle suçladı.

MOSKOVA’DAN ATİNA’YA SERT UYARI: GEREKLİ CEVAP VERİLECEKTİR

Moskova’daki haftalık basın toplantısında konuşan Zaharova, Yunanistan’ın Ukrayna ile savunma işbirliğini tırmandıran kararını eleştirerek şu ifadeyi kullandı:

"Yunanistan, Rusya’ya karşı kışkırtıcı ve çatışmacı bir politika izliyor. Dostane olmayan adımlar atıyor. Bu adıma gerekli cevap verilecektir."

Zaharova, Yunanistan’ın Ukrayna’ya silah gönderen ilk ülkelerden biri olduğunu hatırlattı ve bu silahların her gün Donbass, Zaporijya, Herson ve Kırım’da sivillere karşı kullanıldığını söyledi.

“BATI’NIN STRATEJİSİNİN PARÇASI OLARAK GÖRÜYORUZ”

Zaharova, Atina’nın Ukrayna ile ortak İDA üretimi ve operasyon planlarının Moskova’da "Batı’nın Rusya’yı cephede yenilgiye uğratma stratejisinin uzantısı" olarak görüldüğünü dile getirdi.

Zaharova"Bu adım, birçok anti-Rus eylem gibi tarafımızdan değerlendirildi. Karşılığı olacaktır." ifadelerini kullandı.

MOSKOVA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Zaharovaöte yandan muhabirin sorusu üzerine, Rusya–Ukrayna esir değişimi sürecinde Türkiye ve BAE’nin arabuluculuğuna teşekkür etti.

Zaharova "Bu ülkelerin arabuluculuk desteğine minnettarız. Temaslar ilgili kurumlar aracılığıyla sürdü ve sürüyor" dedi.

POLONYA VE İNGİLTERE’YE DE TEPKİ: DÜŞMANCA ADIMLAR

Zaharova, Polonya’nın Gdansk’taki Rus konsolosluğunu kapatma kararını “düşmanca” olarak nitelendirdi.

İngiltere’nin, Ukrayna istihbaratının Rus “Kinjal” füzesini taşıyan uçakla ilgili operasyonuna destek verdiğini ileri sürerek Londra’dan cevap beklediklerini söyledi.

ABD’nin NATO Daimi Temsilcisi Matthew Whitaker’ın, Avrupa ülkelerine “dondurulmuş Rus varlıklarına el koyma” çağrısına da tepki gösterdi:

"ABD’nin başka ülkelerin varlıkları konusunda tavsiyede bulunma hakkı yok."

ATİNA'DAN RUSYA'YA CEVAP GELDİ

Rusya’nın sert suçlamalarının ardından Atina'dan hızlı bir karşı açıklama geldi.

Yunanistan Dışişleri Bakanlığı kaynakları şunları söyledi: