Rusya'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'da çıkmaza girdiğinizi anlayın

AA

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı Ukrayna savaşı konusunda uyardı.

Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Moskova'da bir araya geldi.

Ortak basın toplatısında konuşan Lavrov, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda zorlandığını belirtti.

"Başlattıkları savaşın çıkmaza girdiğini anlamalılar"

Kiev'e sağlanması planlanan yardımların sekteye uğradığına işaret eden Lavrov, şöyle dedi:

Hem Avrupa hem de ABD'de beklentileri açıkça karşılayamayan Zelensky yönetimini desteklemeye devam etmek için serbest para arayışı konusunda zorluklar var.



Onlar (Batılılar), başlattıkları savaşın tamamen çıkmaza girdiğini anlamalılar.