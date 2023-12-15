Rusya'dan Batı'ya çağrı: Ukrayna'da çıkmaza girdiğinizi anlayın

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Batı'yı Ukrayna savaşı konusunda uyardı.
Lavrov, Belarus Dışişleri Bakanı Sergey Aleynik ile Moskova'da bir araya geldi.
Ortak basın toplatısında konuşan Lavrov, Avrupa ve ABD'nin Ukrayna'yı destekleme konusunda zorlandığını belirtti.
"Başlattıkları savaşın çıkmaza girdiğini anlamalılar"
Kiev'e sağlanması planlanan yardımların sekteye uğradığına işaret eden Lavrov, şöyle dedi:
Hem Avrupa hem de ABD'de beklentileri açıkça karşılayamayan Zelensky yönetimini desteklemeye devam etmek için serbest para arayışı konusunda zorluklar var.
Onlar (Batılılar), başlattıkları savaşın tamamen çıkmaza girdiğini anlamalılar.
"Müzakere şartları ağır olacak"
Ukrayna ile barış müzakerelerine açık olduklarını dile getiren Lavrov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "müzakere şartlarının ağır olacağı" yönündeki açıklamalarını anımsattı.
"Bu konuları görüşmeye hazırız"
Lavrov, bazı Batılı ülke liderlerinin müzakereler konusunda çeşitli kanallar üzerinden Rusya'ya sinyal gönderdiğini aktararak şunları söyledi:
Başkalarının güvenliği pahasına kendi güvenliğini sağlama, Rusya'nın meşru çıkarlarını ihlal etme girişimlerine son vermek isteyenler buyursun. Bu konuları görüşmeye hazırız.
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