Macaristan Başbakanı Orban, Ukrayna'ya 50 milyar euroluk yardımı engelledi Başbakan Orban, Brüksel'in yardım gönderme girişimini veto ettiklerini duyurdu. Orban, "Gecenin özeti: Ukrayna'ya ilave paraya veto" dedi.

ensonhaber.com

Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) üyeliğine karşı çıkan Macaristan, yardım paketinin hayata geçirilmesi girişimlerini bloke etti.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Kiev'e ilave mali yardımı veto ettiklerini duyurdu.

Brüksel'deki zirve, Orban'ın önümüzdeki dört yıl boyunca Ukrayna hükümetine fon sağlanmasına yeşil ışık yakmayı reddetmesi nedeniyle çekişmelere sahne oldu.

AB, Rusya'nın saldırılarına karşılık Ukrayna'ya destek olmak için bu ülkeye 50 milyar dolarlık yardım paketi göndermeyi planlıyordu.

Orban: Ukrayna'ya ilave paraya veto

Orban, alınan kararı, "Gecenin özeti: Ukrayna'ya ilave paraya veto." ifadeleriyle duyurdu.

Yapılacak hazırlıkların ardından konunun gelecek yıl yeniden ele alınması bekleniyor.

"AB üyesi olmayan büyük miktarda para alamaz"

Mali yardım paketini önleyen Orban, Ukrayna'nın bloğun bir parçası olmadığı için AB bütçesinden büyük miktarda para almaması gerektiğini savundu.

Diğer AB liderleri ise Macaristan'ın bu tutumunu sürdürmesi halinde, birlik bütçesi dışından yardım aktarabileceklerine dair Kiev'e güvence verdi.

Orban hariç AB'nin diğer 26 lideri, Kiev'e acilen ihtiyaç duyulan destek konusunda anlaşmaya varmak için önümüzdeki yılın başlarında meseleyi tekrar değerlendirmek için görüş birliğine vardı.

"26 ülke olarak anlaştık"

Hollanda Başbakanı Mark Rutte, "26 ülke olarak anlaştık. Şu anda Macaristan'dan bir anlaşma yok ama gelecek yıldan çok eminim." dedi.

Macaristan Başbakanı Orban, kendisi olmadan, diğer AB ülkelerinin Ukrayna'nın katılım müzakerelerini başlatmasını kabul etti. Sonrasında ise anlaşma hakkında, "Tamamen anlamsız, mantıksız ve yanlış bir karar." ifadelerini kullandı.