Rusya'dan, BM'nin KKTC’yi kınayan tasarısına veto
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) hayata geçirmek istediği Pile-Yiğitler Yolu Projesi, (BM) güçleri tarafından engellenmeye çalışılmıştı.

BM Barış gücü kuvvetleri ile güvenlik güçleri arasında yaşanan gerilim sonrası iş makineleri duruma müdahale etmişti.

Rusya, BM'nin KKTC'yi kınama kararını veto etti

Tüm bu gelişmelerin ardından BMGK üyeleri ABD, Fransa ve Çin, İngiltere’nin önerisiyle Pile Köyündeki olaylara dair KKTC’yi kınamak istedi.

Ancak Rusya, BM Güvenlik Konseyi’nin KKTC’yi kınayan tasarısını veto etti.

Rusya, BM’nin dünyadaki asıl meselelere odaklanmasını istedi.

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