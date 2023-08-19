Rusya'dan, BM'nin KKTC’yi kınayan tasarısına veto KKTC'deki, Pile-Yiğitler Yolu Projesi'nin yapılacağı alandaki olaylar için, BMGK üyeleri ABD, Fransa ve Çin, İngiltere, KKTC'yi kınamak istedi. Ancak tasarıyı Rusya veto etti.