Rusya'dan Ermenistan'a Roma Statüsü tepkisi: Yanlış karar Kremlin Sözcüsü Peskov, "Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılımı yanlıştır" dedi.

AA

Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM) Roma Statüsü'ne verdiği onay Rusya'yı kızdırdı.

Moskova'dan gelecek tepki merakla bekleniyordu. Açıklamayı, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov yaptı.

Ermenistan’ın Rusya’nın ortağı ve dostu olduğunun altını çizen Peskov, Ermeni halkıyla çok ortak noktaları bulunduğunu ve bunun iki halkı sonsuza kadar birleştireceğinden şüphe duymadığını belirtti.

"Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne katılımı yanlış"

Mevcut Ermeni yönetimine yönelik ilave soruların ortaya çıktığını ifade eden Peskov, şöyle dedi:

İkili ilişkiler bakımından, Ermenistan'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Roma Statüsü'ne katılımı yanlıştır. Biz bunun yanlış bir karar olduğuna inanıyoruz.

"Putin'in ziyaretini reddetmesini istemeyiz"

Erivan’ın bu kararının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ermenistan ziyaretlerini reddedeceği anlamına gelip gelmeyeceği sorusuna Peskov, şu şekilde cevap verdi:

Elbette Devlet Başkanı Putin’in bir gün, herhangi bir nedenle Ermenistan’a yapacağı ziyareti reddetmek zorunda kalmasını istemeyiz.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın, Ermenistan'ın Roma Statüsü'ne katılma kararının "Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) ve Ermeni-Rus ortaklığı araçlarının ülkenin güvenliğini sağlama konusundaki yetersizliğinden kaynaklandığı" yönündeki sözlerine kesinlikle katılmadıklarını da vurgulayan Peskov, Ermenistan’daki çoğunluğun bu araçların yerinin şu anda kesinlikle doldurulamaz olduğunu anladığını söyledi.

UCM'nin Rus liderle ilgili kararı

UCM mart ayında, Ukrayna’da işlenen suçlara ilişkin yürüttüğü soruşturma kapsamında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Rusya’nın Çocuk Hakları Komiseri Maria Lvova-Belova hakkında savaş suçu gerekçesiyle yakalama kararı çıkarıldığını duyurmuştu.

UCM Sözcüsü Fadi Al Abdallah da, mahkemenin görevdeki devlet başkanlarına karşı yargılama yapabildiğini ve yakalama kararı çıkarabildiğini söyleyerek şöyle demişti:

Devlet başkanlarının UCM nezdinde yargı bağışıklığı ve dokunulmazlığı yok. Bu Roma Statüsü'nde açıkça yazıyor ve bu tüm devlet başkanları için geçerli.

Al Abdallah, bu kararların UCM’ye taraf ülkelerin kollukları tarafından uygulanması gerektiğini bildirmişti.

Ermenistan Ulusal Meclisi (parlamento), 3 Ekim'de UCM’nin Roma Statüsü'nü onayladı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)