Rusya'dan İran açıklaması: Nükleer silah tedarik etmeyeceğiz

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev'in hafta sonu ABD tarafından nükleer tesisleri vurulan İran'a başka ülkeler tarafından nükleer silah verilebileceği yönündeki açıklamasına sert tepki göstermişti.

Medvedev, Trump'ın kendisine yönelik yaptığı açıklamaya karşılık verdi.

ABD'nin İran saldırısını kınadığını vurgulayan Medvedev, saldırının amacına ulaşamadığını belirtti.

"İRAN'A NÜKLEER SİLAH TEDARİK ETME NİYETİMİZ YOK"

İsrail'in Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na taraf olmadığına işaret eden Medvedev, "Rusya'nın İran'a nükleer silah tedarik etme niyeti yok çünkü Nükleer Silahların Yayılmasının Önlenmesi Antlaşması'na tarafız" ifadesini kullandı.

Medvedev, Rusya'da devlet başkanlığı yaptığı dönemde Rus nükleer gücünden sorumlu olduğunu ve İran'a nükleer silah tedarik etmenin nelere yol açabileceğinin farkında olduklarını söyledi.

Kendisinin bir ABD başkanı ile Yeni Stratejik Silahların Azaltılması Antlaşması'nı imzaladığını anımsatan Medvedev, söz konusu anlaşmanın hala yürürlükte olduğunu kaydetti.

Hangi ülkenin daha fazla nükleer silaha sahip olduğu tartışmasına da girilmemesi gerektiğini vurgulayan Medvedev, "Soru şu, sırada ne var?" ifadesini kullandı.