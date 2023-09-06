Rusya'dan Odessa'ya saldırı: Liman ve tarımsal tesisler zarar gördü Ukraynalı askeri yetkililer, saldırıda siloların hasar aldığını söyledi. Kiev yönünde ilerleyen Rus hedeflerinin hava savunma sistemlerince hedef alındığı belirtildi.

AA & Ensonhaber

Rusya, Ukrayna'da belirlediği hedefleri vurmaya devam ediyor.

Daha önce Odessa bölgesindeki Reni limanında yakıt depoları vurulmuştu.

Söz konusu bölge, sabah saatlerinde yine Rus İHA'larının saldırılarıyla karşı karşıya kaldı.

Bölgenin Askeri İdare Başkanı Oleg Kiper, Rusya'nın yaklaşık 3 saat boyunca Odessa'nın İzmail ilçesine İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Liman ve tarımsal altyapı tesisleri hasar aldı

Saldırıda bir tarım işletmesi çalışanının hayatını kaybettiğini aktaran Kiper, şöyle dedi:

Birkaç yerleşim yerinde yıkım ve yangın meydana geldi. Silolar, idari binalar ve tarımsal işletmeler gibi liman ve tarımsal altyapı tesisleri hasar gördü.

Kiev Şehri Askeri İdare Başkanı Sergey Popko da sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Rusya'nın Х-101/555/55 tipi seyir füzeleriyle başkent Kiev'e saldırı gerçekleştirdiğini açıkladı.

"Rus hedeflerini imha ettik"

Kiev yönünde ilerleyen tüm Rus hedeflerinin Ukrayna hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini aktaran Popko, can kaybı ve yıkım meydana gelmediği bilgisini paylaştı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada ise Rusya'nın 6 Ağustos gecesi Ukrayna topraklarına füzeler ve İHA'larla saldırı düzenlediği anlatıldı.

Toplam 7 Х-101/Х-555/Х-55 tipi seyir füzesi, bir İskender-M balistik füze ve 25 Şahed-136/131 tipi İHA tespit edildiğine işaret edilen açıklamada, Ukrayna hava savunma güçlerinin 7 seyir füzesi, 1 balistik füze ve 15 İHA olmak üzere 23 hava hedefini imha ettiği kaydedildi.