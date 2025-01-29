Rusya'dan Suriye'ye resmi ziyaret: Görüşme olumlu geçti

İHA

Suriye'de 8 Ekim'de yaşanan tarihi değişimden sonra Esad rejiminin en büyük destekçisi olan Rusya'nın bölgedeki geleceği merak konusu olmuştu.

Bu konuya ilişkin önemli bir gelişme yaşandı.

Esad rejiminin devrilmesinden bu yana ilk kez Rus heyeti temaslarda bulunmak üzere Suriye’nin başkenti Şam’a geldi.

Heyette Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Mikhail Bogdanov ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev’in de bulundu.

Rus heyet Suriye'nin yeni lideri Ahmed eş-Şera ile bir araya geldi.

Görüşmeye Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani, Sağlık Bakanı Mahir eş-Şera ve Rus hükümet kurumlarının temsilcileri katıldı.

Görüşmenin ardından Bogdanov, açıklamalarda bulundu.

"SURİYE'NİN BİRLİĞİNİ VE BAĞIMSIZLIĞINI TEYİT ETTİK"

Rus medyasına değerlendirmelerde bulunan Bakan Yardımcısı Bogdanov, "Ülkelerimiz arasındaki ilişkilerin stratejik nitelikte olduğunu ve Suriye Arap Cumhuriyeti'nin birliğini ve bağımsızlığını korumayı amaçladığını teyit ettik." ifadelerini kullandı.

Bogdanov, Şam'daki yönetim değişikliğinin Rusya-Suriye ilişkilerinin "doğasını değiştirmeyeceğini" belirtti.

"RUS ASKERİ TESİSLERİNİN STATÜSÜ DEĞİŞMEDİ"

Rusya'nın Suriye'deki askeri varlığının devam etmesi konusunun da ele alındığını, ancak herhangi bir özel anlaşma yapılmadığını kaydeden Bogdanov, "Bildiğimiz kadarıyla Tartus ve Hmeymim'deki Rus askeri tesislerinin statüsü henüz değişmedi. Ülkelerimiz arasındaki iş birliğinin tüm alanlarında kapsamlı diyaloğun sürdürülmesi konusunda anlaştık." dedi.

"GÖRÜŞME YAPICI VE OLUMLU GELİŞTİ"

Bogdanov, Moskova'nın Suriye'de durumun istikrara kavuşturulması, ekonomik ve sosyal zorlukların ele alınması konusunda yardım etmeye hazır olduğunu belirtirken, yeni Şam yönetiminin Rusya'nın pozisyonuna "anlayış ve ilgi" gösterdiğini vurguladı.

Bogdanov, Şam'daki görüşmenin "yapıcı ve olumlu" geçtiğini ifade etti. İki tarafın altyapı, elektrik, petrol ve gaz, tarım, gübre ve demiryolları gibi çeşitli alanlarda ilişkileri derinleştirme sözü verdiğini vurgulayan Bogdanov, Moskova'nın Suriye'nin yeniden inşa sürecini desteklemeye ve Suriye heyetlerini talep ettikleri zaman ağırlamaya hazır olduğunu dile getirdi.

"RUSYA DESTEĞİNİ TEYİT ETTİ"

Görüşmeye ilişkin Suriye tarafından da bir açıklama yapıldı.

Açıklama, "Rusya, Suriye'deki olumlu değişikliklere desteğini teyit etti. Rusya'nın tazminat, yeniden inşa gibi yollarla Suriye halkının güvenini yeniden inşa etmedeki rolü vurgulandı. Rejimin kurbanları için adaleti sağlamayı amaçlayan geçiş dönemi tartışıldı. Yeni Suriye yönetimi, ilişkilerin onarılması için geçmişteki hataların telafisi, Suriye halkının iradesine saygı gösterilmesi ve çıkarlarına hizmet edilmesi gerektiğini vurguladı." ifadelerine yer verildi.