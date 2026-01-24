Rusya’dan Ukrayna’ya geniş çaplı hava saldırısı: 1 ölü 23 yaralı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri’nde devam eden Ukrayna görüşmelerine rağmen saldırılarını gece boyunca sürdürdü. Rus güçleri, Ukrayna’nın birçok bölgesini hedef alan yoğun hava saldırıları gerçekleştirdi.

KİEV VE BİRÇOK KENT HEDEF ALINDI

Rus ordusu tarafından fırlatılan 370’ten fazla dron ile 21 farklı tipte füze; başta Kiev, Harkov, Çernihiv ve Sumy bölgeleri olmak üzere ülke genelinde çok sayıda noktayı vurdu. Saldırılarda 1 kişi yaşamını yitirirken, aralarında bir çocuğun da bulunduğu 23 kişi yaralandı.

HARKOV'DA SİVİL YAPILAR ZARAR GÖRDÜ

Harkov’da düzenlenen saldırılarda bir doğumhane, mültecilerin kaldığı yurt, tıp koleji ve çok sayıda konutun hasar gördüğü bildirildi. Bölgede hasarın giderilmesi amacıyla 134 kurtarma personeli, 34 acil müdahale aracı ile birlikte polis, sağlık ekipleri, gönüllüler ve belediye hizmetleri seferber edildi.

KİEV'DE BİNLERCE BİNA ISITMASIZ KALDI

Başkent Kiev’de hava sıcaklığının eksi 12 dereceye düştüğü belirtilirken, Kiev Belediye Başkanı Vitali Klitschko, saldırılar sonrası yaklaşık 6 bin binanın ısıtma sisteminin devre dışı kaldığını açıkladı.

ZELENSKY: "ANA HEDEF ENERJİ ALTYAPISIYDI"

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, saldırılara ilişkin yaptığı açıklamada, Rusya’nın özellikle enerji altyapısını hedef aldığını belirtti:

Gece boyunca bölgelerimize yönelik yoğun saldırılar düzenlendi. Maalesef bu saldırılarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetti. Yaralananlar arasında bir çocuk da bulunuyor.

"HAVA SAVUNMA SİSTEMLERİ, GECİKMEDEN SAĞLANMALI"

Hava savunma birliklerine teşekkür eden Zelenskiy, her saldırının savunma sistemlerinin önemini bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı. Zelenskiy, Patriot ve NASAMS gibi hava savunma sistemlerinin tedarikinin hızlandırılması çağrısında bulunarak, “Bu saldırılara sessiz kalınamaz. Ortaklarımızın desteğiyle altyapımızı ve halkımızı korumalıyız” ifadelerini kullandı.