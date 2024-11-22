Rusya'nın asker desteği karşılığında Kuzey Kore'ye hava savunma füzesi sağladığı iddia edildi

İHA

Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderdiği yönündeki iddialar sonrası tepki gösteren Güney Kore'den dikkat çeken yeni bir açıklama daha geldi.

Güney Kore Ulusal Güvenlik Danışmanı Shin Won-sik, Kuzey Kore ile Rusya arasındaki artan işbirliğine dikkat çekti.

Basın mensuplarının da sorularını yanıtlayan Shin Won-sik, iki ülke arasındaki ilişkilerin detaylarına yönelik değerlendirmede bulundu.

"EKİPMAN VE HAVA SAVUNMA FÜZELERİ SAĞLADIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Basın mensuplarının “Kuzey Kore'nin Rusya’ya asker göndererek ne elde edeceğine” ilişkin soruyu yanıtlayan Shin, "Rusya'nın Kuzey Kore’nin zayıf olan hava savunma sistemini güçlendirmek için Pyongyang’a ekipman ve hava savunma füzeleri sağladığını düşünüyoruz" yanıtında bulundu.

Shin, devamında şöyle konuştu:

Rusya, Kuzey Kore'nin 27 Mayıs'ta başarısızlıkla sonuçlanan askeri casus uydu fırlatma girişiminin ardından uydularla ilgili teknolojik çalışmalarını destekleme niyetini açıklamış ve askeri bazı teknolojiler tedarik edildiği bildirilmişti. Rusya'dan Kuzey Kore’ye çeşitli şekillerde ekonomik yardım da yapıldığına inanıyoruz.

KUZEY KORE'DEN RUSYA'YA ASKERİ DESTEK

ABD, Güney Kore ve Ukrayna hükümetlerinden daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Kore'nin Ukrayna'ya karşı savaşmak üzere Rusya’ya asker gönderdiği bildirilmiş, bu askerlerden bazılarının Kursk bölgesinde savaşa katıldığı aktarılmıştı.

ABD basınında yer alan haberlerde ise, üst düzey bir Kuzey Kore generalinin Ukrayna'nın Kursk bölgesine düzenlediği bir saldırıda yaralandığı öne sürülmüştü.