Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda 7,4 büyüklüğünde deprem

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezinden (USGS) yapılan açıklamaya göre Rusya'nın doğusundaki Kamçatka Yarımadası'nda büyük bir deprem yaşandı.

Depremin merkez üssünün yarımadadaki Petropavlosvk-Kamçatskiy kentinin 111 kilometre doğusu olduğu belirtildi.

7,4 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Açıklamada, depremin 39,5 kilometre derinlikte meydana geldiği, büyüklüğünün 7,4 olduğu aktarıldı.

Bölgede 30 Temmuz'da 8,8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Depremde can kaybı veya maddi hasar olup olmadığı henüz bilinmiyor.