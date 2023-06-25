Rusya'nın eski Başbakanı Kasyanov'un Prigojin yorumu: Ormanda saklanacak, Putin affetmez Prigojin'in hayatıyla ilgili büyük soru işaretleri olduğu belirtiliyor. Belarus'a yerleşme kararı alan Wagner'in kurucusunun, oradan Afrika'ya geçebileceği konuşuluyor.

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Rus paralı askerleri olarak bilinen Wagner'in kurucusu Yevgeniy Prigojin, Rusya'da karışıklığa sebep oldu.

Savunma Bakanlığı ile ters düşen Prigojin, emrindeki birliklere Moskova'ya ilerleme talimatı verdi.

Saatler içinde başlayan ve sona eren gerilim sonrası Wagner'in geri çekilme kararı açıklandı. Prigojin'in Belarus'a yerleşeceği konuşuluyor.

Rusya'nın eski Başbakanı Mihail Kasyanov, ülkesinde yaşananları BBC'ye değerlendirdi.

"Ormanda bir yerde olacağını düşünüyorum"

Prigojin'in nereye gideceğiyle ilgili görüşleri sorulan Kasyanov, şunları söyledi:

İlk olarak Belarus'a gideceğini, ama sonra Belarus'tan Afrika'ya gideceğini ve ormanda bir yerde olacağını düşünüyorum.

"Putin onu affetmez"

Wagner'in kurucusunun hareketi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i küplere bindirdi. Putin, Prigojin'i vatana ihanet etmekle suçladı.

Bu duruma işaret eden Kasyanov, "Sayın Putin, bu yüzden onu affetmez." diye konuştu.

"Hayatıyla ilgili büyük soru işaretleri var"

Prigojin'in, Putin'in istikrarını bozduğunu anlatan Kasyanov, "Sonuç olarak hayatıyla ilgili büyük bir soru işareti olacak." dedi.

Kasyanov, Rus liderle ilgili bir de iddiada bulunurken, "Sonunun başlangıcı... Şu anda başı büyük belada." görüşünü savundu.

Görevden alınınca Rus lidere muhalif oldu

Kasyanov, 2000-2004 yılları arasında Putin döneminde Rusya Başbakanlığı görevini yürüttü.

Ancak Kasyanov, görevden alındığından beri, Putin'in önde gelen eleştirmenlerinden biri konumunda bulunuyor.