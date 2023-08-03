Rusya'nın Norveç kararı: Dost olmayan ülke ilan ettiler Moskova yönetimi, Oslo'yu, düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülkeler listesine ekledi.

AA

Norveç'in Rus diplomatları sınır dışı etmesi, Moskova'da tansiyonu yükseltti.

Başkent Oslo’daki Rus Büyükelçiliği'nde çalışan 15 diplomat, "casusluk yaptıkları" şüphesiyle geçen nisan ayında sınır dışı edildi.

Elçilik, kararı "son derece düşmanca bir adım" olarak nitelendirerek, buna karşı "misilleme" yapılacağını duyurmuştu.

Dost olmayan ülke kararı

Kremlin, Norveç'in, Rus diplomatlarına karşı dost olmayan ülkeler listesine dahil edildiğini duyurdu.

Rus hükümetinden yapılan yazılı açıklamada, Norveç'in, Rus diplomatik ve konsolosluk misyonlarına karşı düşmanca eylemlerde bulunan yabancı ülkeler listesine dahil edildiği belirtildi.

Personel sayısında 27 sınırlaması

Norveç Dışişleri Bakanı Anniken Huitfeldt, misilleme açıklamalarına tepki göstererek, "Rusya'nın yanıt vermek için hiçbir nedeni yok. Rusya'da Norveçli diplomatlarımız var ancak hiçbiri istihbarat görevlisi değil." demişti.

Ülkesinin Rusya ile normal diplomatik ilişkiler kurmak istediğini belirten Huitfeldt, "Diplomat olduğunu iddia edip gerçekte istihbarat görevlisi olan insanları istemiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Norveç, geçen yıl istihbarat görevlisi oldukları iddiasıyla 3 Rus diplomatı sınır dışı etmişti.

NATO üyesi Norveç'in Kuzey Kutbu'nda, Rusya ile 198 kilometre uzunluğunda sınırı bulunuyor.