Rutte ve Blinken'dan Ukrayna'ya destek: Savunma harcamaları artırılmalı

AA

Rusya ile Ukrayna arasında savaş sürüyor...

Karşılıklı saldırılar sürerken dikkat çeken açıklamalar da gelmeye devam ediyor.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve NATO Genel Sekreteri Mark Rutte, ABD'de yönetim değişikliği öncesinde Ukrayna'ya desteği sürdürme ve savunma sanayii üretimi ile bu alandaki harcamaları artırma konusunda ortak çağrıda bulundu.

UKRAYNA'YA VERİLEN DESTEK ELE ALINDI

Blinken, ABD'de Donald Trump'ın zaferiyle sonuçlanan başkanlık seçimlerinin ardından Brüksel'e düzenlediği resmi ziyaret kapsamında ilk görüşmesini, NATO Genel Sekreteri Rutte ile İttifak'ın karargahında yaptı.

1 Ekim'de görevi devralan Rutte ile ilk yüz yüze görüşmesini yapan Blinken, basın mensuplarına dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Blinken, ikili görüşmede Ukrayna'ya verilen desteği genel hatlarıyla ele alırken, son dönemde Kuzey Kore askerlerinin savaşa dahil olması konusuyla ilgili verimli bir görüşme yaptıklarını bildirdi.

"BİRLİKTE ÇALIŞMANIN YOLLARINI BULMAMIZ KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR"

"Avrupa-Atlantik, Asya-Pasifik ve Orta Doğu'nun güvenliğinin giderek daha fazla birbirinden ayrılamaz hale geldiğini görüyoruz. Her zamankinden daha yakın bir şekilde birlikte çalışmanın yollarını bulmamız kritik önem taşıyor." diyen Blinken, savunma sanayii tabanını güçlendirmeye devam etmenin ve harcamaların gerekli yeteneklere odaklanmasının önemine vurgu yaptı.

Blinken, gelecek aylarda müttefikleri çok yoğun ve önemli bir gündemin beklediğini belirterek, Başkan Joe Biden ve Rutte'nin İttifak'ı güçlendirmek için "her günü değerlendirmeyi" amaçladığının altını çizdi.

Bunun hem ABD hem Avrupa'nın güvenliği için çok kritik olduğuna işaret eden Blinken, "Ayrıca Ukrayna'ya verdiğimiz her desteğe devam ederek, Ukrayna'nın Rus saldırganlığına karşı kendini etkili bir şekilde savunabilmesini sağlayacağız." ifadesinde bulundu.

YENİ ÜYE VURGUSU

Rutte de ABD'nin desteği sayesinde Rusya'nın galip gelemediğini, İttifak'ın iki yeni üye katarak daha da güçlendiğini belirtti.

"Açıkçası Ukrayna'nın mücadelede kalabilmesini, Rus saldırısını mümkün olduğunca geri püskürtmesini ve Putin'in Ukrayna'da başarılı olmasını engellemesini sağlamak için daha fazlasını yapmalıyız." sözlerini sarf eden Rutte, devamında şöyle konuştu:

Bu Kuzey Koreli askerler Ukrayna için ekstra bir tehdit oluşturuyor ve Putin'in zarar verme potansiyelini artıracak. Ancak aynı zamanda bunun bedelini ödemek zorunda ve bunu teknolojiyle ödüyor. Örneğin füze teknolojisi Kuzey Kore'ye gidiyor ve bu sadece NATO'nun Avrupa tarafına değil, aynı zamanda ABD ana karasına, Güney Kore'ye, Japonya'ya da bir tehdit oluşturuyor.

"HARCAMALAR AÇISINDAN DAHA FAZLASINI YAPMAMIZ GEREKTİĞİ ANLAMINA GELİYOR"

Rutte, Çin ve İran'ın da Rusya'nın tarafında yer aldığını ifade ederek, bu durumun Orta Doğu'nun da istikrarsızlaştırılmasında rol oynadığını, dolayısıyla Ukrayna'da olanların artık küresel bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Genel Sekreter, son olarak şu değerlendirmelere yer verdi: