Sadece sürücü değil, yolcu da sorumlu: Arka koltukta bunu yapmayana ceza yağacak

ABD’nin Virginia eyaletinde trafik güvenliğine yönelik yeni bir yasa hayata geçirildi.

1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme, artık sadece ön koltukta oturanları değil, arka koltukta oturan yolcuları da emniyet kemeri takma zorunluluğu kapsamına aldı.

The Sun'da yer alan habere göre, araç içinde nerede oturursa otursun emniyet kemeri takmayan yetişkin yolcuların olduğu her durum için sürücüye 25 dolarlık para cezası kesilecek.

Ancak bu ceza doğrudan değil, ikincil uygulama olarak adlandırılıyor. Yani polis, sürücüyü başka bir trafik ihlali nedeniyle durdurursa arka koltukta kemersiz oturan yolcular nedeniyle de cezai işlem uygulayabilecek.

AMAÇ CAN KAYIPLARINI AZALTMAK

Tasarı, Fairfax County'den Demokrat Delege Karen Keys-Gamarra tarafından desteklendi. Uygulamanın amacı, Virginia yollarında can kayıplarını azaltmak ve trafik güvenliğini artırmak.

Veriler, bu adımın gerekliliğini gözler önüne seriyor. Virginia Motorlu Taşıtlar Dairesi, 2024 yılında yaşanan ölümlü kazalarda hayatını kaybedenlerin %35’inin emniyet kemeri takmadığını açıkladı.