“Sakın tüketmeyin” uyarısı yapıldı! Yüksek risk tespit edilen çikolatalar acil koduyla toplatılıyor

ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından yapılan incelemeler kapsamında market raflarında yer alan Weaver Nut Company markasına ait çikolatalar acil koduyla toplatılıyor.

Pensilvania merkezli üretici, süt alerjeninin beyan edilmediği yarı tatlı çikolatalı ürünlerini gönüllü olarak geri çağırdığını duyurdu.

Söz konusu ürünlerin özellikle alaerjisi olan kişiler için ciddi risk taşıdığı belirtildi. FDA ise bu ürünlere Sınıf I risk sınıflandırması vererek "hayati tehlike" uyarısı yaptı.

SÜT ALERJİSİ TESPİT EDİLDİ

Yapılan laboratuvar testlerinde “süt içermez” olarak etiketlenmiş bazı çikolatalarda süte rastlandı. Bu durum, özellikle süt alerjisi veya hassasiyeti olan bireyler için ölümcül sonuçlar doğurabilecek nitelikte.

FDA, ürünlerin tüketilmesinin “ciddi alerjik reaksiyonlara hatta ölüme neden olabileceğini” vurguladı. Bu reaksiyonlar kurdeşen, dudak ve boğaz şişmesi gibi hafif belirtilerden, nefes darlığı ve anafilaksi gibi yaşamı tehdit eden komplikasyonlara kadar uzanabiliyor.

Geri çağırmadan etkilenen ürünler, ABD genelinde birçok mağaza ve markette satışa sunulmuştu. Riskli partiler arasında şunlar bulunuyor:

- Nonpareil, Yarı Tatlı Çikolata (Noel Çekirdekli) – 849 kasa Ürün Kodu: 47518 – Parti Numaraları: 204206, 204207, 204208, 204209, 204212, 224225

- Nonpareil, Yarı Tatlı Çikolata (Beyaz Çekirdekli) – 1760 kasa Ürün Kodu: D2645 – Parti Numaraları: 204214-RL, 204215, 224221, 135216, 145210-1 ve diğerleri