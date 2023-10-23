Saldırı altındaki Gazze'de çaresiz anlar fotoğraflara yansıdı İsrail bombardımanında yakınlarını kaybeden Filistinlilerin, morgdan cenazeleri teslim aldığı anlar kameralara yansıdı. Gözü yaşlı Filistinlilerin hüzün dolu anları yürekleri dağladı.

AA & Ensonhaber

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları hız kesmeden devam ediyor.

Saldırılarda sivilleri hedef alan İsrail, hastane, okul ve camileri bombalıyor.

Birçok siyasi tarafından "soykırım" olarak tanımlanan savaş, gün geçtikçe daha da vahşi boyuta ulaşıyor.

Özellikle kadın ve çocukların öldürülmesi ise tepkilerin odağında.

Cenazeler morgdan alındı

İsrail, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarını 17. gününde sürdürüyor.

Saldırılarda hayatını kaybedenlerin naaşları, yakınları tarafından cenaze namazı kılınıp toprağa verilmek üzere Refah kentindeki En-Neccar Hastanesi morgundan alındı.

Bu anlarda Filistinlilerin yüzündeki çaresizlik anları fotoğraflara yansıdı.