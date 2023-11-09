Saldırı altındaki Gazze'de ölü sayısı yükseliyor Bölgeden gelen son bilgilere göre İsrail saldırıları sonucunda hayatını kaybedenlerin sayısı 10 bin 812'ye yükselirken, bu sayının 4 bin 412'sinin çocuklara ait olduğu belirtildi.

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Gazze'de her geçen gün binlerce sivil can veriyor.

7 Ekim'den bu yana devam eden saldırılar kapsamında binlerce kişi yerlerinden edilirken, büyük bir oranda siviller zarar gördü.

Sayı her geçen gün artıyor

Gelen son bilgiye göre ise İsrail saldırılarında ölenlerin sayısı son 24 saatte 243 artarak 10 bin 812'ye yükseldi.

Aynı zamanda ölenlerin 4 bin 412'sinin çocuk, 2 bin 918'inin ise kadın olduğu belirlendi.

İsrail, hastaneleri, evleri, pazarları, okulları hedef almaktan vazgeçmiyor.

Siviller hedef alınmaya devam edilirken, bölgeden her yeni günde vahşeti özetleyen fotoğraflar düşüyor.

Konutlar yerle bir oldu

Gazze'de saldırılar sonucunda sivil altyapı çok büyük hasar görürken, 4 Kasım’a kadar 16 binden fazla konut yıkıldı, 11 binden fazla konut ağır hasar gördü ve oturulamaz hale geldi, 220 binden fazla konut ise kısmen hasar gördü.

Bölgede, yataklı tedavi kapasitesine sahip 35 hastanenin yaklaşık 21'i, yani toplam hastanelerin üçte ikisinden azı (veya yüzde 60'ı) faaliyet gösterebiliyor.