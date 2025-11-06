Şam kırsalında yeni toplu mezar bulundu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Suriye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) ekipleri, ABD merkezli X platformundaki açıklamasında, Şam’ın doğusundaki Gızlaniyye köyü yakınlarında beş kişiye ait kemik kalıntılarının bulunduğunu duyurdu.

EKİPLER İHBAR ÜZERİNE BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Açıklamada, Ulusal Kayıp Kişiler Heyeti ile koordineli şekilde hareket eden ekiplerin, gelen ihbar sonrası olay yerine yönlendirildiği belirtildi.

PATLAYICI TARAMASI YAPILDI

Kayıp kişileri arama ekibinin çalışmalara başlamasından önce, patlayıcı kalıntılarını temizleme biriminin bölgede mayın veya patlamamış mühimmat olup olmadığını belirlemek üzere saha taraması yaptığı ifade edildi.

KALINTILAR ÖZEL PROTOKOLLERLE TOPLANDI

Olay yerinde yapılan incelemelerde, kimliği henüz belirlenemeyen beşten fazla kişiye ait olduğu değerlendirilen iskelet kalıntılarının toplandığı kaydedildi. Çalışmaların, kalıntıların belgelenmesi, toplanması ve çıkarılmasına ilişkin özel protokollere uygun şekilde yürütüldüğü vurgulandı.

Sivil Savunma, toplanan kalıntıların gerekli incelemeler yapılmak üzere yetkili kurumlara teslim edileceğini bildirdi.