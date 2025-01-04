Şam sokaklarında temizlik seferberliği

İHA

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte yeni bir döneme girildi.

Gönüllü gençler, Suriye'nin başkenti Şam'da belediye hizmetlerinin henüz başlamaması nedeniyle temizlik çalışmalarını üstlendi.

"BELEDİYE YERİNE BİZ GENÇLER TEMİZLİK YAPIYORUZ"

Güzel günler için ellerine kürek, süpürge ve el arabası alan gönüllüler, umutlu yarınlar için çevredeki çöpleri toplayıp sokakları süpürdü.

Hafız Abdullah, "Belediye yerine biz gençler temizlik yapıyoruz. Eskiden belediye yoktu, her yer çöplük içindeydi. Şimdi biz etrafı düzenleyip ağaçları boyuyoruz. Şam'ı temizleyerek yeniliyoruz" ifadesinde bulundu.

500'E YAKIN GÖNÜLLÜ

İbrahim Camus ise, temizlik seferberliğine ilişkin şöyle konuştu: