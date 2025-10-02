Şam'da Küresel Sumud Filosu'na destek gösterisi düzenlendi

Suriye'nin başkenti Şam'da, Küresel Sumud Filosu'na destek amacıyla gösteri düzenlendi.

Hicaz Meydanı'nda bir araya gelen göstericiler, "Aksa bizimdir", "İsrail ile normalleşmeye hayır", "Golan toprakları Suriye'nindir", "Hepimiz Gazze'yiz" ve "Hepimiz Sumud Filosu'yuz" şeklinde Arapça, İbranice ve İngilizce yazılı dövizler taşıdı.

Göstericiler, sürgündeki Filistinlilerin dayanışmasını vurgulayan ve Gazze'ye destek veren sloganlar attı.

'KALBEN VE RUHEN YANINDAYIZ' DEDİ

Protestoya katılan 23 yaşındaki Ali Bakir, abluka altındaki Gazze'de yaşayan halka destek için gösteriye katıldığını söyledi.

Bakir, Gazze'deki sivillerin baskı ve ağır bombardımana maruz kaldığını belirterek, sürgündeki Filistinlilerin kalben ve ruhen Gazze halkının yanında olduğunu vurguladı.

Ali Bakir, diasporadaki Filistinlilerin vatanlarını ve davalarını unutmayacaklarını kaydetti.

ABLUKA KIRILDI

Filistinli gazeteci Rama Kadıbaşı da Küresel Sumud Filosu'nu ve içindeki aktivistleri selamladığını belirterek, "filonun sınırları aşarak halk için ablukayı kırdığını" söyledi.

Kadıbaşı, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda Filistin devletini tanıyan devletlerin filoyu savunması ve Gazze'ye yiyecek ile tıbbi malzeme ulaştırması gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU

İsrail'in ablukasını kırmak ve Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için yol alan Küresel Sumud Filosu, 1 Ekim akşamı Gazze sularına yaklaştı.

Filoya saldıran İsrail ordusu, onlarca tekne ve gemiyi yasa dışı şekilde ele geçirerek yüzlerce yolcusunu alıkoydu.

Küresel Sumud Filosu, bugüne kadar Gazze'ye insani yardım ulaştırmak için toplu şekilde yola çıkan en büyük filo olma özelliğini taşıyor.