AA & Ensonhaber

Anadolu Ajansı (AA) ekibi, Suriye’nin başkenti Şam’da, çöken rejim ordusunun en seçkin birliği olarak bilinen 4. Zırhlı Tümen’in komutanı Mahir Esad’a ait lüks yazlığı görüntüledi.

Şam-Beyrut otoyolu yakınlarında, başkente hakim stratejik bir tepede inşa edilen üç katlı konut, yüksek duvarlarla çevrili geniş bir avluya sahip. Avluda bir helikopter pisti bulunması, yazlığın sadece dinlenme amacıyla değil, aynı zamanda güvenlik ve operasyonel sebeplerle de kullanıldığını düşündürüyor.

GENİŞ BİR TÜNEL AĞI

Yazlığın giriş katında bir otopark ve toplantı salonu, alt katında ise gizli bir tünel ağına açılan zırhlı bir kapı yer alıyor. Bu kapıdan aşağı inen 22 basamak, önce bir ara bölüme, ardından 130 basamak daha derine inildiğinde geniş bir tünel ağına ulaşılıyor.

BOŞALTILMIŞ KASALAR VE HENÜZ AÇILAMAYAN ODALAR

Tünellerin içerisinde elektrik hatları, havalandırma sistemleri, yatak odaları, mutfak ve banyolar gibi yaşam alanları dikkat çekiyor. Ancak buradaki en çarpıcı keşif, boşaltılmış para kasalarının ve lüks saat markalarına ait sergi stantlarının bulunduğu özel odalar oldu.

Ayrıca tünellerde zırhlı kapılarla kilitli tutulan, henüz açılmamış ve içeriği bilinmeyen iki oda yer alıyor. Yaklaşık 3 kilometre uzunluğundaki tünel ağı, yalnızca yazlıkla sınırlı kalmayıp 4. Zırhlı Tümen’in ana karargahına ve Suriye-Lübnan otoyoluna bağlantı sağlayan araç girişlerine kadar uzanıyor.

GİZLİ BELGELER BULUNDU

Yazlığın güvenlik görevlilerinden Fayiz Muhammed, Mahir Esad’ın burayı hem özel ofis hem de dinlenme alanı olarak kullandığını belirtti. Tünellerde, halen açılamayan zırhlı kapılar ardında kasaların bulunduğunu ve yazlıkta 4. Zırhlı Tümen’e ait kritik belgelerin yer aldığını söyledi. Bu belgelerde, Mahir Esad’ın talimatları ve yazışmalarının bulunduğu ifade ediliyor.

Zırhlı kapılar ardındaki sırlar ve bu tünellerin hangi amaçlarla kullanıldığı soruları ise hala yanıtsız…