Şarkıcı Sabrina Carpenter'ın klip çektiği kilisenin rahibi kovuldu

Özel Haber

ABD'li yıldız Sabrina Carpenter, tüm dünyayı kasıp kavurmaya devam ediyor.

"Espresso ve "Please please please" şarkılarıyla müzik listelerini altüst eden şarkıcı, bu defa bir klibiyle gündeme geldi.

Ünlü şarkıcı, Ekim 2023'te yayınladığı hit şarkısı "Feather" için farklı bir mekanda bulunmak istedi

KİLİSEDE KLİP ÇEKTİ

Bunun için New York'ta bulunan bir kiliseyi seçen Sabrina Carpenter, rahip ile anlaşarak klibini tamamladı.

Kilise yetkilileri, uygunsuz görüntüler içerdiğini düşündükleri klip için soruşturma başlattı.

RAHİP GÖREVDEN ALINDI

Brooklyn Roma Katolik Piskoposluğu, soruşturma kapsamında klip çekimine izin veren Rahip Monsignor Jamie Gigantiello'nun kilisedeki tüm görevlerine son verildiği duyuruldu.

KİŞİSEL HARCAMALARI İÇİN DE KİLİSE KARTINI KULLANDI

Piskoposluk, soruşturmanın müzik videosunun ötesinde, şüpheli finansal transferler de dahil olmak üzere başka kötü yönetim örnekleri de bulduğunu ifade etti.

Piskoposluk tarafından yapılan açıklamada, soruşturma kapsamında yapılan daha kapsamlı bir incelemede, rahip Gigantiello'nun kendi kişisel harcamaları için kilisenin kredi kartını kullanması da dahil olmak üzere başka idari usulsüzlük örneklerinin de tespit edildiği belirtildi.

2 MİLYON DOLARI ZİMMETİNE GEÇİRMİŞ

Gigantiello'nun 2019-2021 yılları arasında kilise fonlarından yaklaşık 2 milyon doları New York Belediye Başkanı Eric Adams'ın eski bir personelinin banka hesaplarına aktardığı da ortaya çıktı.