Trump'tan misilleme kararı alan Çin'e: Paniklediler

İHA

ABD Başkanı Donald Trump’ın 2 Nisan’da duyurduğu karşılıklı gümrük vergileri, küresel çapta büyük yankı uyandırdı.

Çin, Trump’ın %34 oranında ek gümrük vergisi uygulama kararına sert bir yanıt vererek, tüm ABD mallarına aynı oranda vergi getireceğini açıkladı.

Bu gelişmenin ardından Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı açıklamada, "Çin büyük bir hata yaptı. Paniklediler. Asla cesaret edemeyecekleri bir şey yaptılar" ifadelerini kullandı.

TRUMP, VİETNAM LİDERİ TO LAM İLE GÖRÜŞTÜ

Trump, bir diğer paylaşımında Vietnam Devlet Başkanı To Lam ile gümrük vergileri hakkında telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurdu. Görüşmeye ilişkin detayları paylaşan Trump, "To Lam ile oldukça verimli bir konuşma yaptım. Kendisi, Vietnam’ın ABD ile bir anlaşma yapmaları halinde gümrük vergilerini sıfıra indirmeye hazır olduğunu söyledi. Ülkem adına teşekkür ettim ve yakın zamanda yüz yüze görüşmeyi sabırsızlıkla beklediğimi belirttim." dedi.

"POLİTİKALARIM DEĞİŞMEYECEK"

Trump, ekonomik yaptırımları ve yatırımlar hakkında da mesajlar vererek, "Amerika’ya büyük yatırımlar yapan herkese şunu söylemek istiyorum: Politikalarım asla değişmeyecek. Şu anda zengin olmanın, hatta her zamankinden daha da zengin olmanın tam zamanı." ifadelerini kullandı.

FED BAŞKANI POWELL'A: "FAİZLERİ DÜŞÜR, POLİTİKAYLA OYNAMAYI BIRAK"

Trump, Federal Rezerv Sistemi (FED) Başkanı Jerome Powell’a seslendiği başka bir paylaşımında ise faiz indirimi çağrısı yaptı. "Bu, Powell’ın faiz oranlarını düşürmesi için mükemmel bir zaman. Her zaman geç kalıyor ama şimdi imajını değiştirebilir ve hızla harekete geçebilir." diyen Trump, ekonomiye dair şu verileri sıraladı:

Enerji fiyatları düştü

Faiz oranları düştü

Enflasyon geriledi

Yumurta fiyatları %69 azaldı

İşsizlik oranı arttı

Trump, sözlerini "Tüm bunlar sadece 2 ay içinde gerçekleşti. Bu, ABD için büyük bir kazanç. Jerome, faiz oranlarını indir ve politikalarla oynamayı bırak!" diyerek tamamladı.