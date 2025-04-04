İran'da kartalın çocuğu kaçırmaya çalıştığı anlar

Haber Merkezi

Son anda yetişen duyarlı bir vatandaş, küçük kızı hızla çekerek güvenli bir yere aldı ve olası bir faciayı önledi.

Sosyal medyada dolaşan bir video izleyenleri şaşkına çevirdi. Görüntülerde, bir kel kartalın küçük bir kızı neredeyse kaçırdığı anlar yer alıyor. Dev yırtıcı kuşun yere alçalarak çocuğu kaldırmaya çalıştığı anlar, çevredeki insanları paniğe sürükledi.

Ancak saniyeler içinde olay yerine müdahale eden bir kişi, çocuğu hızla çekerek kurtardı ve büyük bir trajedinin önüne geçti. Şok edici anlar kısa sürede viral hale gelirken, videonun gerçek olup olmadığı konusunda tartışmalar başladı.

GERÇEK Mİ, YAPAY ZEKA ÜRÜNÜ MÜ

Pek çok kişi, çocuğu kurtaran kişiyi "gerçek bir kahraman" olarak överken, bazıları videonun yapay zeka ile oluşturulmuş olabileceğini iddia etti.

Bir X kullanıcısı, "Kahramanlar her zaman pelerin takmaz. Çoğu kahraman, sıradan insanlardır" yorumunu yaptı.

Ancak şüpheler devam ediyor. Bir başka kullanıcı, "İran’da insanlar böyle giyinmiyor. Bu sadece bir yapay zeka filmi" diyerek videonun sahte olduğunu öne sürdü.

Hatta bazıları sahnenin tamamen kurgulandığını savundu: "Kameraman ve 'kurtarıcı' bunu planlamış" diye yazan bir kullanıcı, olayın mizansen olduğunu iddia etti.

Tartışmalar sürerken, video internet dünyasında ilgi çekmeye ve insanları ikiye bölmeye devam ediyor.

KEL KARTALLAR

Kel kartallar (Haliaeetus leucocephalus), Kuzey Amerika’ya özgü görkemli yırtıcı kuşlardır. Beyaz başları, koyu kahverengi gövdeleri ve güçlü sarı gagaları ile dikkat çekerler. Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal kuşu ve sembolü olan bu tür, keskin gözleri, büyük gücü ve etkileyici avcılık yetenekleriyle tanınır.

Kel kartallar, keskin pençeleriyle sudan avlarını kaparak genellikle balıkla beslenirler. Usta uçucular olarak bilinirler ve genellikle yükseklerde süzülerek hava akımlarından yararlanırlar. Geçmişte yaşam alanlarının yok edilmesi ve pestisit kullanımı nedeniyle nesli tehlike altında olan bu tür, koruma çalışmaları sayesinde büyük bir geri dönüş yapmış ve artık "en az endişe verici" türler arasında yer almaktadır.

Genellikle büyük su kütlelerinin yakınında yaşayan kel kartallar, devasa yuvalarını yüksek ağaçların üzerine inşa eder ve çoğu zaman aynı yuvaya yıllar boyunca geri dönerler.