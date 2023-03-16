Satış fiyatı açıklanan yerli otomobil Togg T10X, Almanya'nın gündeminde Alman yayın kuruluşları, elektrikli aracın özelliklerine ve satış fiyatına dikkati çekti. Aracın, 2024'ün sonlarında Batı Avrupa pazarına girmesinin beklendiği ifade edildi.

Türkiye'nin yerli otomobili için ön siparişler, Trumore dijital platformu ve Togg internet sitesi üzerinden 16-27 Mart tarihlerinde alınacak.

Togg, "T10X" adını verdiği akıllı cihazı 953 bin TL'den başlayan fiyatla satışa sunuyor.

Kullanıcı odaklı cihaz, akıllı yaşam çözümleriyle sürekli internetin içinde ve uzaktan güncellenebiliyor.

Almanya Togg T10X'i konuşuyor

İki farklı donanım seviyesi ve iki batarya seçeneğiyle öne çıkan T10X, Almanya'nın gündemine oturdu.

Elektrikli araçlara ilişkin gelişmeleri paylaşan "Inside EVs" adlı internet sitesi, "Togg T10X: Türk elektrikli SUV'u 2024'ün sonunda bize gelecek." diye yazdı.

Batı Avrupa pazarına ihracatı yapılacak

Türkiye'deki teslimatların mart ayı sonunda başlayacağı belirtilirken, 2024'ün sonlarında da Batı Avrupa pazarına ihracat yapılmasının planlandığı bilgisi paylaşıldı.

Aynı haberde, aracın çeşitli özelliklerinden de bahsedildi.

Satış fiyatı 47 bin euro düzeyinde

"Auto motor sport" adlı internet sitesi de Togg SUV T10X'in satış fiyatının 47 bin euro seviyesinde olduğunu okurlarına aktardı.

Milli bir proje kapsamında Türkiye'de üretilen elektrikli otomobilin piyasaya sürüldüğü, SUV T10X'i Sedan'ın takip edeceği kaydedildi. Araçların, Alman pazarına girmesinin beklendiği ifade edildi ve şöyle denildi:

Togg T10X'in üretimi Ekim 2022'de Gemlik fabrikasında başlamıştı. 2023 gibi erken bir tarihte burada 18 bin adet araç üretilecek. Önümüzdeki beş yıl içinde üretimin yılda 175 bin adede çıkarılması hedefleniyor.

Togg C-SUV 2023 özellikleri

Koltuk sayısı: 4

Boyutlar (mm): 4599 uzunluk, 1886 genişlik, 1676 yükseklik



Aks mesafesi (mm): 2890



Motor (kW): 150 / 300



Beygir (HP): 200 / 400



Motor seçenekleri: Arkadan itiş / Dört çeker



Menzil (km): 300 / 500



0-100 hızlanma (sn): 7.6 / 4.8



Bagaj hacmi (lt): 450



Togg T10X fiyatları