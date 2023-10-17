Scholz'dan Biden hareketleri: Arnavutluk'ta kırmızı halıda yürürken yönünü şaşırdı Tiran'daki zirveye katılan Scholz, yanlış tarafa gitti. Muhabirlerin uyardığı Scholz için, "Biden hastalığına yakalandı. Kırmızı halıyı takip etmek ne kadar zor olabilir?" şeklinde ifadeler kullanıldı.

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ensonhaber.com

ABD Başkanı Joe Biden, katıldığı programlarda zaman zaman yaptığı ilginç hareketlerle konuşuluyor.

80 yaşındaki Biden, yürüdüğü sırada hangi yöne gideceği konusunda da zorluklar yaşıyor.

Benzer görüntüler, bu kez Almanya Başbakanı Olaf Scholz tarafından sergilendi.

Hangi yöne gideceğini bilemedi

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, başkent Tiran'da düzenlenen Berlin Süreci Liderler Zirvesi'ne katılmak için ülkeye gelen Scholz'u karşıladı.

Kırmızı halıda yürüyen Scholz, yönünü şaşırarak farklı tarafa doğru hareket etmeye başladı.

Uyardılar: Yanlış tarafa gidiyorsun

Bunun üzerine muhabirler, yanlış yöne gittiği konusunda Scholz'u uyardı. O anlarda basın mensupları arasındaki gülüşmeler duyuldu.

Kafa karışıklığını fark eden Scholz ise gitmesi gereken tarafı kendi eliyle işaret etti ve yaşadığı talihsizliği ellerini yana açarak anlattı.

"Biden hastalığına yakalandı"

Görüntüler, sosyal medyanın gündemine oturdu. Yapılan yorumlarda birbirinden ilginç benzetmelerde bulunuldu: