Şefler tavsiye etmiyor: Restoranda bu yemekleri sipariş etmemelisiniz

Son yıllarda farklı beslenme alışkanlıkları ve diyet trendleri popüler hale geldikçe, restoran menüleri de buna uyum sağladı.

Vegan, vejetaryen ya da düşük karbonhidratlı seçenekler, artık birçok mekanda kolayca bulunabiliyor.

Ancak profesyonel şefler, her menüde yer alan yemeğin güvenle sipariş edilemeyeceğini söylüyor.

İşte Business Insider’a konuşan uzmanlara göre sipariş edilmemesi gereken yemekler…

RESTERONDA SİPARİŞ ETMEMENİZ GEREKEN YEMEKLER

1. Pişmiş Et

Mutfak Eğitimi Enstitüsü’nden James Briscione’ye göre iyi kızarmış et sipariş etmek, çoğu zaman hayal kırıklığına yol açıyor. Çünkü şefler, bu siparişlerde daha az özen gösteriyor ve genellikle kalitesi düşük et parçaları kullanıyor.

2. Deniz Ürünleri (Pazartesi Günleri)

Brooklyn’deki ünlü şef Silvia Barban, özellikle pazartesi günleri balık ve deniz ürünlerinden uzak durmayı tavsiye ediyor. Çoğu restoranın deniz ürünleri siparişi perşembe günü geldiği için, haftanın başında servis edilen balıklar tazeliğini kaybetmiş olabiliyor.

3. Midye

Boston’daki Cultivar restoranının şefi Mary Dumont’a göre midye, riskli bir seçim. Tek bir bozuk midye bile ciddi mide sorunlarına yol açabiliyor. Anthony Bourdain de midyeyi yalnızca aşçıyı tanıyorsa sipariş ettiğini söylemişti.

4. Trüf Yağlı Yemekler

Briscione, trüf yağı ile hazırlanan yemeklere karşı da uyarıyor. Çünkü çoğu restoran, gerçek yer mantarı yağı yerine yapay aromalar kullanıyor ve buna rağmen yüksek fiyat talep ediyor.

5. Gurme Burgerler

Kaz ciğeri veya Wagyu etiyle hazırlanan pahalı burgerler, Briscione’ye göre gereksiz bir lüks. “20 dolardan fazla ödemeye gerek yok, iyi bir burger için kaliteli ama abartısız et parçaları yeterlidir” diyor.