Sergey Lavrov: Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği yıllık basın toplantısında, Rus diplomasisinin 2025 yılını değerlendirdi.

Yaklaşık 3 saat süren toplantıda Lavrov, gazetecilerin gündemdeki konulara dair sorularını cevapladı.

2025 YILINI DEĞERLENDİRDİ

ABD'nin Venezuela'ya askeri müdahalede bulunarak Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoyduğunu anımsatan Lavrov, Küba ve diğer Latin Amerika ülkelerinin ABD tarafından tehdit edildiğini söyledi.

Batılı güçlerin İran'daki duruma müdahale girişiminde bulunduğunu belirten Lavrov, bunun endişe verici olduğunu dile getirdi.

Lavrov, "Bu durum, Tahran'ın barışçıl nükleer enerjiyi kullanma hakkına saygı gösterilmesi temelinde çözülmeli." dedi.

Rusya'nın İsrail ve İran arasında arabuluculuk yaptığı yönündeki iddialara ilişkin olarak da Lavrov, "İsrail ve İran tarafının inisiyatifiyle bu konuda temaslarımız oldu. Bize başvuruda bulunanlara yardımcı olmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN EYLEMLERİ ULUSLARARASI İNSANCIL HUKUK ÇERÇEVESİ DIŞINA ÇIKIYOR"

Gazze'deki duruma değinen Lavrov, "Orta Doğu meselesinin uzun vadeli çözümü için Filistin Devleti'nin kurulmasına yönelik Birleşmiş Milletler (BM) kararlarının uygulanması gerekiyor. Bu kriter, ABD Başkanı Donald Trump'ın, Barış Kurulu'nu oluşturma yönündeki inisiyatifi için de geçerli." şeklinde konuştu.

Rusya'nın Gazze barış planı çerçevesinde oluşturulan "Barış Kurulu"na davet edildiğini ve kurul tüzüğünün taslağını aldıklarını dile getiren Lavrov, bu teklifin ayrıntılarını ABD tarafıyla temaslarda netleştirmek istediklerini kaydetti.

Lavrov, "Filistin halkının sorunlarının, özellikle de İsrail'in askeri eylemleri sonucunda oluşan ağır insani sorunların çözümüne yaklaştıracak her türlü imkanın değerlendirilmesinden yanayız. İsrail'in eylemleri uluslararası insancıl hukuk çerçevesi dışına çıkıyor. Bu sorunlar çözüldükten sonra meselenin siyasi çözüm sürecinin başlatılması ve BM kararlarının uygulanması gerekiyor. Filistin Devleti kurulmadan Orta Doğu'da istikrar sağlanamaz." dedi.

Gazze, İran, Venezuela gibi bölgelerde gerginliğin düşürülmesi gerektiğini vurgulayan Lavrov, buna katkıda bulunmaya hazır olduklarını belirtti.

"GRÖNLAND, BİZİM MESELEMİZ DEĞİL"

Grönland ile ilgili duruma değinen Lavrov, bu sorunun sömürgecilik döneminin sonucu olduğunu belirtti.

Rusya tarafından ilhak edilen Kırım ile kıyaslama yapan Lavrov, "Grönland'da kimse darbe gerçekleştirmedi." ifadesini kullandı.

Lavrov, Grönland'ı ele geçirmeyi planlamadıklarını belirterek, "Washington'un ne Rusya ne de Çin'in böyle planları olmadığını bildiğinden eminim. Bu bizim mesele değil." dedi.

Arktik Konseyi çerçevesinde bölgede işbirliğine açık olduklarına işaret eden Lavrov, bu bölgede güvenlik ve ekonomi alandaki çıkarlara saygı gösterilmesi gerektiğini vurguladı.

"AVRUPA, RUSYA İLE SAVAŞ İÇİN HAZIRLIK YAPIYOR"

Ukrayna'daki savaşa değinen Lavrov, Avrupalı ülkelerin ve Ukrayna'nın ABD'yi krizin çözüm yolunun dışına çıkarmaya ve ateşkesin sağlanması gerektiği konusunda ikna etmeye çalıştığını söyledi.

Avrupa'nın, Kiev yönetiminin korunmasına yönelik teklifler ortaya sunduğunu belirten Lavrov, bunun kabul edilmez olduğunu vurguladı.

Lavrov, ABD'nin Ukrayna krizinin çözümüne yönelik yaklaşımına ilişkin ise "Trump döneminde ABD, Rusya'nın çıkarlarına anlayış sergilemeye başladı ve krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılmasını öngören çözümler önerdi. Bu yaklaşımı destekliyor ve doğru olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.

Lavrov, ABD'nin, bu krizin temel nedenlerinin ortadan kaldırılması gerektiği anlayışına ve Alaska'daki zirvede sağlanan uzlaşılara bağlı kalacağı umudunu paylaştı.

Avrupa'daki siyasetçilerin yaptığı açıklamalara değinen Lavrov, "Onlar, Rusya'ya karşı savaş için ciddi hazırlıklar yapıyor ve bunu gizlemiyor." ifadesini kullandı.

"AGİT, BATI TARAFINDAN RUSYA'YA KARŞI KULLANILIYOR"

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı'nın (AGİT) Batı tarafından Rusya'ya karşı kullandığını belirten Lavrov, AGİT'te sağduyuya sahip ülkelerin olduğunu ve bu nedenle Rusya'nın AGİT'te kaldığını söyledi.

Lavrov, AGİT Genel Sekreteri Feridun Hadi Sinirlioğlu'nun tecrübeli bir diplomat olduğunu ve AGİT'in "feci durumda" olduğunu anladığını belirtti.