Şifa Hastanesi’ndeki 31 prematüre bebek nakledildi Filistin Kızılayı, 31 prematüre bebeğin başka bir hastaneye sevk edildiğini duyurdu.

AA & Ensonhaber

İsrail'in saldırıları ve kuşatması sonrası faaliyetlerin durduğu Şifa Hastanesi'ndeki bebekler, dünyanın gündemine oturdu.

Hayata tutunmak için mücadele veren bebeklerin yerleri değiştirildi.

Filistin Kızılayı, prematüre bebeklerin Gazze’nin güneyindeki başka bir hastaneye nakledildiğini duyurdu.

31 prematüre bebek tahliye edildi

Yazılı açıklamada, Kızılay'a bağlı acil servis ekiplerinin, Dünya Sağlık Örgütü ve Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile koordineli olarak Şifa Hastanesi'ndeki 31 prematüre bebeği tahliye etmeyi başardığı bildirildi.

Açıklamada, prematüre bebeklerin, Gazze Şeridi’nin en güneyindeki Refah kentinde bulunan Emirlikler Hastanesi’ne yatırılmak üzere Filistin Kızılayı'na ait ambulanslarla güneye nakledildikleri aktarıldı.

İsrail zorbalığı: Hastaları hastane dışına sürdüler

İsrail ordusu dün, Şifa Hastanesi'nde bulunan yerinden edilmiş Filistinlilerin tamamı ile hastaların çoğunu zorla hastane dışına sürmüştü.

Hastanenin boşaltılması için 1 saat süre

Gazze'deki Şifa Hastanesi Müdürü Muhammed Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun hasta, yaralı, yerinden edilmiş kişiler ile sağlık personelinin hastaneden ayrılması için verdiği bir saatlik sürenin ardından hastaneyi boşaltma işleminin başladığını ifade etmişti.

Ebu Silmiyye, İsrail ordusunun boşalttığı hastanede kalan hastalar ve prematüre bebekler için BM yetkilileriyle görüştüklerini belirtmişti.

Malzemeler tükenince hizmet dışı kaldı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus da dün, Şifa Hastanesi'nde su, yiyecek, yakıt ve tıbbi malzemelerin tükendiğini ve artık hizmet veremediğini bildirmişti.

Ateşkes çağrısı

Ghebreyesus, “bu içler acısı durumda ve bebekler de dahil hastaların durumu göz önüne alındığında”, hastaların tahliyesi için destek talep etmiş ve ateşkes çağrısında bulunmuştu.