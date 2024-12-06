Simpsonlar'ın tahminleri yine tuttu: İşte 2024 yılı kehanetleri

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Yayınlanan her bölümüyle geleceğe adeta ışık tutan Simpsonlar'ın 2024 yılına ait tahminleri yine tutmaya başladı.

Yatırım ve bilim dünyasıyla ilgili konulara, yayınlanan bölümlerinde bolca yer veren Simpsonlar'ın, Bitcoin ile ilgili tahmini ise adeta şaşkına çevirdi.

SİMPSONLAR'IN TAHMİNİ YİNE TUTTU

Simpsonlar’ın 2017 yılında yayınlanan bir bölümünde, Bitcoin’in 2024’te büyük bir sıçrama yapacağına dikkat çekilmişti.

Dün itibarıyla Bitcoin, 100 bin dolar seviyesini aşarak tüm zamanların en yüksek değerine ulaştı ve toplam piyasa değeri 2,1 trilyon dolara çıktı.

Simpsonlar’da sıkça vurgulanan “Bitcoin’in her beş yılda bir büyük atılım yaptığı” fikri de bir kez daha doğru çıktı.

Bu tahmin, dizinin gelecekle ilgili öngörüleri konusundaki tartışmaları yeniden alevlendirdi.

GÜNEŞİ ENGELLEYEN UZAY GEMİSİ TAHMİNİ

Bitcoin tahmini kadar şaşırtan bir diğer öngörü ise uzay araştırmalarıyla ilgiliydi.

Dizide, güneşi incelemek ve kontrol altına almak amacıyla bir uzay gemisinin inşa edilmesi işlenmişti.

Bugün ise bilim insanları, güneş ışınlarını engellemek üzerine geliştirdikleri uydu projelerini konuşuyor.

TWİTTER'IN X LOGOSU

Öte yandan Elon Musk’ın Twitter’ın logosunu “X” işaretiyle değiştirmesi de Simpsonlar’ın yıllar önce işlediği bir başka ayrıntı olarak dikkat çekti.

SİMPSONLAR GELECEĞİ GÖRÜYOR MU?

Maymun çiçeği virüsü, politik olaylar ve teknoloji alanında doğru çıkan öngörüleriyle adından sıkça söz ettiren Simpsonlar, bu kez yatırım ve bilim dünyasını hedef aldı.