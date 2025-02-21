Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti.
"BIYIKLARI TIPKI ERDOĞAN'IN KORUMA MÜDÜRÜNÜN BIYIKLARINA BENZİYOR"
Vucic, akşam saatlerinde katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda, usturayı boynunun etrafında gezdiren berberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzemesi nedeniyle güvendiğini ifade etti.
Vucic şöyle dedi:
"Berberim, özel bir vaka. Kendisi mesleğinin zirvesinde bir profesyonel fakat Erdoğan'ın korumalarınınkine benzeyen bıyıklarıyla tanınıyor. Bıyıkları tıpkı Erdoğan'ın koruma müdürünün bıyıklarına benziyor. Bitirmeden önce her defasında jileti, usturayı boynumun etrafında gezdirirken ‘Bana güveniyor musun?' diye soruyor. Tabii ki güveniyorum, bana arkadaşlarımdan birinin korumasını hatırlatıyorsun, sana nasıl güvenmem?"
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