Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

İHA

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, berberini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın korumasına benzetti.

"BIYIKLARI TIPKI ERDOĞAN'IN KORUMA MÜDÜRÜNÜN BIYIKLARINA BENZİYOR"

Vucic, akşam saatlerinde katılacağı bir televizyon programı için saç tıraşı olduğu sırada paylaştığı videoda, usturayı boynunun etrafında gezdiren berberine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın korumasına benzemesi nedeniyle güvendiğini ifade etti.

Vucic şöyle dedi: