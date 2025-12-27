Fransa’dan İsrail’e ateşkes uyarısı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Fransa Dışişleri Bakanlığı, İsrail ordusunun Birleşmiş Milletler Lübnan Geçici Görev Gücü (UNIFIL) askerlerinin görev yaptığı noktalara yakın alanlarda ateş açmasını sert bir dille eleştirdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada, olayın kabul edilemez olduğu vurgulandı.

"BM KARARLARINA VE ATEŞKESE UYULMALI"

Açıklamada, İsrail ordusunun son haftalarda UNIFIL’e yönelik benzer ihlallerde bulunduğuna dikkat çekilerek, Tel Aviv yönetimine Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin 1701 sayılı kararı ile Lübnan’la Kasım 2024’te varılan ateşkes anlaşmasına eksiksiz uyma çağrısı yapıldı.

BARIŞ GÜCÜNÜN GÜVENLİĞİ VURGUSU

Fransa Dışişleri Bakanlığı, BM Barış Gücü askerleriyle birlikte BM personeli ve tesislerinin güvenliğinin sağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtti. Açıklamada, Fransa’nın UNIFIL’e desteğinin sürdüğü de kaydedildi.

UNIFIL'DEN ATEŞ AÇILDIĞINA DAİR AÇIKLAMA

UNIFIL, İsrail ordusunun Lübnan’ın güneyinde, sınır hattı olarak bilinen “Mavi Hat” yakınlarında iki ayrı bölgede devriye görevi yürüten barış gücü askerlerinin bulunduğu alanların yakınına ateş açtığını duyurmuştu.