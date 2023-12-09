Sisi ile Putin, Gazze'de ateşkesi görüştü Rus ve Mısırlı liderler, Gazze'de ateşkes çabalarının sürdürülmesi gerektiği konusunda mutabık kaldı.

AA

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi görüştü.

Putin-Sisi görüşmesinin ana gündem maddesini, Gazze'de ateşkes çabaları oluşturdu.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Sisi ile Putin telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki lider arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, siyasi ve insani krizin yaşandığı Filistin ve Gazze Şeridi başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.

"Gazze'de ateşkes için çalışmalar sürdürülmeli"

Görüşmede, Gazze halkına insani yardımların mümkün olduğu kadar çok miktarda ulaştırılmasının önemine işaret eden Sisi, Mısır'ın, sivillerin korunması için ateşkes sağlanması yönündeki çabalarını aktardı.

Sisi ve Putin, Gazze'de ateşkes sağlanması için çalışmaların ciddi şekilde sürdürülmesi ve uluslararası topluma bu konudaki sorumluluğunun hatırlatılması konusunda mutabık kaldı.

ABD'nin Gazze'de ateşkes talebini veto etmesi

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde Birleşip Arap Emirlikleri ve aralarında Türkiye'nin de bulunduğu 90'dan fazla ülkenin eş sunucusu olduğu Gazze'de acilen insani ateşkes talep edilen karar tasarısı, cuma günü düzenlenen acil oturumda oylanmıştı.

Tasarı, daimi üye ABD tarafından veto edilirken İngiltere "çekimser" kalmış, diğer 13 üye de "evet" oyu vermişti.

Acilen insani ateşkes çağrısı yapılan karar tasarısında tüm taraflara özellikle sivilleri koruma konusunda uluslararası hukuk uyarınca yükümlülüklerini yerine getirme çağrısında bulunuluyordu.

Karar tasarısında tüm esirlerin acilen ve koşulsuz serbest bırakılması ve insani yardıma erişim sağlanması talep ediliyordu.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)