Sistem arızalandı! ABD’li hava yolu devi uçuşlarını durdurdu

Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından paylaşılan bilgilere göre ABD’li hava yolu şirketi United Airlines sistemlerinde yaşanan sorun nedeniyle ana kalkış noktalarından yapılan seferlerini askıya aldı.

Yaşanan sistemsel sorundan en çok etkilenen havalimanları arasında San Francisco, New Jersey, Chicago, Denver ve Houston yer aldı.

Söz konusu sorunun giderilmesi için çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü belirtken şirket yetkilileri, yolcuların güvenliğinin öncelik olduğunu vurgulayarak seferlerde ek gecikmeler yaşanabileceğini aktardı.

700’DEN FAZLA UÇUŞTA GECİKME YAŞANDI

Arıza nedeniyle yerde bekleyen çok sayıda uçuş geçici olarak iptal edilirken, havada olan seferlerin varış noktalarına inmeye devam ettiği açıklandı. Ancak bazı bölgelerde yer trafiği nedeniyle gecikmelerin yaşanabileceği belirtildi.

Uçuş takip sitesi FlightAware’in verilerine göre, ABD doğu saatiyle 21.00 itibarıyla United Airlines’a ait 700’den fazla uçuşta gecikme yaşandığı kaydedildi.