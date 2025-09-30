Slovenya: Gazze için önerilen barış planını memnuniyetle karşılamaktayız

ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze için önerdiği barış planının yankıları sürüyor.

Slovenya Dışişleri Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Slovenya, Gazze'deki savaşı sona erdirmek için önerilen barış planını memnuniyetle karşılamakta ve tüm tarafları şiddete derhal son vermeye çağırmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

"SİLAHLARIN SUSMA ZAMANI GELDİ"

Gazze'de kalıcı ateşkesin sağlanmasının önemine işaret edilen açıklamada, insani yardımın da güvenli ve engelsiz şekilde ulaştırılması taleplerini yineledikleri belirtildi.

Açıklamada, bölgede kalıcı barış ve güvenlik için tek seçeneğin iki devletli çözüm olduğu vurgulanarak, "Artık silahların susma, barışın konuşma zamanı geldi." değerlendirmesine yer verildi.

TRUMP'IN GAZZE PLANI

Beyaz Saray, ABD Başkanı Trump'ın 20 maddeden oluşan "Gazze Çatışmasını Sonlandıracak Kapsamlı Planı" adlı önerisini açıklamıştı.

Trump, Beyaz Saray'da kabul ettiği İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile düzenlediği ortak basın toplantısında, planın taraflarca kabul edilmesi halinde "savaşın" derhal sona ereceğini, İsrail'in Gazze'den kademeli olarak geri çekileceğini, Gazze'de Hamas'ın rolünün olmadığı yeni bir sürecin başlayacağını ve tüm esirlerin serbest kalacağını söylemişti.

Netanyahu da planın "savaş hedeflerini gerçekleştirdiğini" belirterek, destek açıklaması yapmıştı.