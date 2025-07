Soğanlarda bakteri alarmı! Tüm marketlerden toplatılıyor

Amerika Birleşik Devletleri Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), halk sağlığını tehdit eden ciddi bir risk nedeniyle bazı sebze ürünleri için Sınıf I seviyesinde acil geri çağırma kararı açıkladı.

Özellikle küp doğranmış kırmızı soğanlarda Listeria monocytogenes bakterisi ile kontaminasyon riski tespit edilmesi, gıda güvenliği açısından endişeye neden oldu.

FDA’nın en yüksek risk kategorisi olan Sınıf I seviyesindeki bu uyarı, ürünlerin tüketilmesi halinde ciddi sağlık sorunlarına hatta ölüme yol açabilecek bir durum olduğunu gösteriyor.

Geri çağrılan ürünler, Teksas merkezli Salad and Go şirketinin bağlı olduğu Go Concepts LLC tarafından üretiliyor.

ÜRÜN KODLARINI KONTROL EDİN

Özellikle şu kodlara sahip kırmızı soğan ürünleri risk taşıyor: 2514111 / 2514111B / 2514211 / 2514211B / 2514311

Tüketicilerin ellerindeki ürünleri bu kodlara göre kontrol etmeleri, belirtilen ürünleri kesinlikle tüketmemeleri gerekiyor.