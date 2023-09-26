Somali Cumhurbaşkanı Mahmud: Türkiye'nin yardımlarından memnunuz Ankara ile ilişkileri değerlendiren Cumhurbaşkanı Mahmud, iki ülke arasında kalkınma ve güvenlik ortaklığının ilerlediğini söyledi.

AA

Türkiye ve Somali arasındaki ilişkiler ilerlemeye devam ediyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu ülkeyle ilişkilerin önemine dikkati çekiyor.

İki ülke arasındaki ilişkiler, Erdoğan'ın 2011'deki Somali ziyareti sonrası hızla ilerledi. Geçtiğimiz haziran ayında iki lider telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Somali'de siyasi uzlaşının ve huzur ortamının tesisi amacıyla sergilenen kapsayıcı süreci yakından takip ettiğini belirterek, "Sizlere desteğimiz sürecektir." dedi.

Somali'den Türkiye mesajı

Türkiye ile diyaloğu değerlendiren Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud da Ankara'nın ülkesine yardımları dolayısıyla memnun olduklarını ifade etti.

Somali Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Mahmud, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi İbrahim Mete Yağlı'yı kabulünde, Türkiye ile Somali arasındaki ilişkilere değindi.

"Türkiye'nin yardımlarından memnunuz"

Türkiye'nin Somali'ye yardımları dolayısıyla memnun olduklarını belirtilen Mahmud, iki ülke arasında kalkınma ve güvenlik alanlarındaki ilişkilerin arttığını ifade etti.

Mahmud, Mogadişu ve Ankara arasındaki yakın ilişkilere vurgu yaptı.

En büyük elçilik Somali'de

Türkiye'nin, Afrika'daki en büyük büyükelçilik yerleşkesi Somali'de inşa edildi.

Somali'ye insani ve kalkınma yardımları devam ederken, ülkeyle ekonomik, güvenlik ve kültürel alandaki ilişkiler son yıllarda derinleşiyor.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)