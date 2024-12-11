SON DAKİKA! Donald Trump: Suriye'ye karışmayacağız

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Suriye'de tarihi anlara şahitlik ediliyor...

Suriye'de 13 yılı geçen iç savaşın ardından Heyet Tahrir Eş-Şam (HTŞ) öncülüğündeki muhalif gruplar Şam'a girdi.

Muhalif grupların Şam'a girmesiyle birlikte 61 yıl sonra Esad rejimi yıkıldı.

Suriye'de peş peşe yaşanan gelişmeler sonrası dikkat çeken açıklamalar yapılırken bir açıklama da Donald Trump'tan geldi.

Trump, Suriye'deki krizi değerlendirerek "Biz oraya karışmayacağız" dedi.

"DÜNYADA ÇOK FAZLA KRİZ VAR"

Fransız medyasına konuşan Donald Trump, şu ifadelerde bulundu:

Dünyada çok fazla kriz var, Suriye’deki krizi Suriyeliler kendi başlarına çözmek zorundalar, çünkü biz oraya karışmayacağız, Fransa da öyle.

NE OLMUŞTU

Suriye'de 27 Kasım'da rejim karşıtı silahlı gruplar ile Beşar Esad güçleri arasında çatışmalar yoğunlaşmıştı.

Gruplar, 30 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında Halep, İdlib, Hama ve Humus gibi en büyük illerde üstünlük kurmuştu.

Başkent Şam'a 7 Aralık'ta girmeye başlayan gruplara halk kitlelerinin de destek vermesiyle rejim, Şam ve diğer birçok bölgede kontrolü tümüyle kaybederek çökmüştü.