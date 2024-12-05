SON DAKİKA! Fransa Başbakanı Michel Barnier istifa etti

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Fransa dikkat çeken siyasi krizlere sahne oluyor...

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada Merkez Sağ Azınlık Hükümeti, 574'e karşı 331 oyla güven oyu alamadı.

Bu kapsamda Başbakan Michel Barnier liderliğindeki hükümet, geçersiz kılındı.

Yaşanan son dakika gelişmesinde ise, Fransa Başbakanı Barnıer'in istifa ettiği açıklandı.

FRANSA CUMHURBAŞKANLIĞI DOĞRULADI

Fransa Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada Michel Barnier'in Başbakanlıktan istifa ettiği doğrulandı.

Öte yandan, Cumhurbaşkanı Macron, Michel Barnier'in istifası sonrası yeni Başbakan'ı seçene kadar görevine devam etmesini istedi.

NE OLMUŞTU

Fransa'da aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin, azınlıklık hükümetinden desteğini çekmesinin ardından Başbakan Michel Barnier, zorlu güven oylamasıyla karşı karşıya kaldı.

Erken genel seçimin galibi olan solcular, 5 Eylül'de Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından göreve getirilen Başbakan Barnier ve hükümetinin aşırı sağla işbirliği içinde olduğunu savunuyor.

Yaklaşık 3 aydır ülkeyi yöneten azınlık Barnier hükümeti, bugüne kadar sınır güvenliği ve göçle mücadele konularındaki açıklamalarıyla aşırı sağın fikirlerini benimsemekle itham edilirken salt çoğunluğu elde edemeyen hükümet, meclisteki yasama faaliyetlerine devam edebilmek için RN vekillerinin işbirliğine ihtiyaç duyuyordu.

HÜKÜMET GEÇERSİZ KILIN

Merkez Sağ Azınlık Hükümeti, 574'e karşı 331 oyla güven oyu alamadı.

Ulusal Meclis'te yapılan oylamada güvenoyu alamayan Başbakan Michel Barnier liderliğindeki hükümet, bu kapsamda geçersiz kılındı.