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Haber Merkezi

İsrail, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze Şeridi'ni hedef almaya devam ediyor...

Havadan, karadan ve denizden düzenlediği saldırılarla Filistinlileri hedef alan İsrail ordusu, kadın, yaşlı, çocuk demeden masum sivilleri katlediyor.

Her geçen gün bilançonun arttığı Gazze'de Al-Mawasi bölgesinde gerçekleştirilen son saldırı ise yürekleri parçaladı.

'GÜVENLİ' İLAN ETTİĞİ ALANI VURDU

Zalim soykırımını sürdüren İsrail, bu kez, Gazze Şeridi’ndeki Han Yunus kentinde yer alan Al-Mawasi bölgesinde yerinden edilmiş Filistinlilerin yaşadığı çadırları hedef aldı.

Yerel kaynaklar, saldırının uyarı yapılmadan düzenlendiğini belirterek, saldırı sonrası çadırlarda yangın çıktığını bildirdi.

Filistin Kızılayı ise, hava saldırısının gerçekleştirildiği alanın daha öncesinde İsrail'in 'güvenli' ilan ettiği bölge olarak işaretlendiğini aktardı.

EN AZ 21 ÖLÜ

Hava saldırısı sonrası ilk belirlemelere göre, en az 21 kişinin yaşamını yitirdiği ve en az 28 kişinin de yaralandığı kaydedildi.

FİLİSTİN'DE İNSANLIK DRAMI

Öte yandan, İsrail’in 425 gündür Gazze Şeridi'ni hedef aldığı saldırılarında can kaybı her geçen gün artarken Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada, İsrail ordusunun son 24 saatte düzenlediği 3 saldırıda 30 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 84 Filistinlinin de yaralandığı bildirilmişti.

TOPLAM CAN KAYBI 44 BİN 532'YE YÜKSELDİ

Ayrıca, Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana hayatını kaybedenlerin sayısının 44 bin 532’ye, yaralı sayısının ise 105 bin 538’e yükseldiğini açıklamıştı.