SON DAKİKA! Trump: Orduya Yemen'deki Husi hedeflerini vurma emri verdim

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ABD Başkanı Donald Trump'tan son dakika açıklaması geldi..

Trump, Social Trump isimli sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, İran'a seslenerek, "Husilere destek derhal sona ermeli." dedi.

Ayrıca orduya Yemen'deki Husi hedeflerini vurma emri verdiğini açıklayan Trump, açıklamalarının devamında şu sözleri sarf etti:

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİNİZ BİÇİMDE CEHENNEM ÜZERİNİZE YAĞACAK"

Husiler; zamanınız doldu, saldırılarınız durmak zorunda, durmazsa daha önce görmediğiniz biçimde cehennem üzerinize yağacak.

"HEDEFİMİZE ULAŞANA KADAR EZİCİ BİR ÖLÜMCÜL GÜÇ KULLANACAĞIZ"

Eski ABD Başkanı Joe Biden'ın tepkisinin "acınacak" derecede zayıf olduğunu kaydeden Trump şöyle dedi:

"Bu yüzden kontrolsüz Husiler ilerlemeye devam etti. ABD bandıralı bir ticari geminin Süveyş Kanalı, Kızıldeniz ya da Aden Körfezi'nden güvenli bir şekilde geçmesinin üzerinden bir yıldan fazla zaman geçti. 4 ay önce Kızıldeniz'den geçen son ABD Savaş Gemisi Husiler tarafından bir düzineden fazla kez saldırıya uğradı"

"Husilerin ABD gemilerine yönelik saldırılarına müsamaha gösterilmeyecektir. Hedefimize ulaşana kadar ezici bir ölümcül güç kullanacağız" diyen Trump, "Hiçbir güç ABD ticari ve donanma gemilerinin dünya su yollarında özgürce seyretmesini engelleyemeyecektir" dedi.

İRAN'A SESLENDİ

Açıklamalarının devamında İran'a da seslenen Trump, şöyle dedi:

İran'a; Husilere destek derhal sona ermeli. Amerikan halkını ve tarihteki en büyük yetkiyi alan başkanını tehdit etmeyin. Bunu yaparsanız, dikkatli olun, çünkü ABD sizi tamamen sorumlu tutacaktır ve bu konuda hiç de nazik olmayacağız"

HUSİ HEDEFLERİ VURULUYOR

Öte yandan, ABD'ye ait hava ve deniz güçlerinin Husilere ait hedefleri vurduğu açıklandı.

Saldırıya ilişkin detaylar New York Times'ın ABD'li yetkililere ve Yemen basınına dayandırdığı haberinde yer aldı.

SALDIRILARDA 18 KİŞİ ÖLDÜ

Saldırılar sonrasında Husiler'den yapılan açıklamada, ABD ve İngiltere'nin Yemen'in başkenti Sana'ya düzenlediği hava saldırılarında 18 kişinin öldüğü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyuruldu.