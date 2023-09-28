Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti' kendini feshetti Bölgenin lideri Şahramanyan, kurdukları yönetimi yeni yıldan itibaren sona erdirecek kararnameyi imzaladı.

AA & Ensonhaber

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki ayrılıkçı rejimin geri kalanları, kendilerini feshettiklerini açıkladı.

Sözde 'Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin varlığı, 1 Ocak 2024'ten itibaren sona erecek.

Kendilerini feshettiler

İşgal rejiminin sözde 'cumhurbaşkanı' Samvel Şahramanyan, yeni yıldan itibaren tüm sözde 'devlet' kurumlarını feshetme kararını imzaladı.

Şahramanyan, bölgedeki mevcut zorlu siyasi ve askeri duruma bağlı olarak bir kararname imzaladığını belirtti.

Tarih verdiler: 1 Ocak 2024

Kararnamede, "1 Ocak 2024 tarihine kadar kendi bakanlıklarına bağlı tüm devlet kurum ve kuruluşları feshedilir ve Dağlık Karabağ Cumhuriyeti'nin (Artsakh) varlığı sona erer." ifadesi yer aldı.

Şahramanyan, Azerbaycan'ın antiterör operasyonu sonrası attıkları geri adım kapsamında alınan kararları duyurdu.

Kararnamede Azerbaycan'ın şartlarına vurgu

Ermeni unsurlarının bölgedeki yönetimi sona ererken, kararnamede şunlar da aktarıldı:

Bu Kararnamenin yürürlüğe girmesinden sonra, Dağlık Karabağ nüfusu, kalma (geri dönüş) olasılığı konusunda daha bağımsız ve bireysel bir karar verebilmek için Azerbaycan'ın sunduğu yeniden entegrasyon koşullarını okumalıdır.

24 saatlik operasyon

Azerbaycan ordusu, 19 Eylül'de Karabağ'da anayasal düzeni tesis etmek amacıyla antiterör operasyonu başlatmıştı.

Karabağ'daki yasa dışı Ermeni silahlı güçler, yaklaşık 24 saat süren operasyon sonrasında silah bırakmıştı.

Askeri hedefler yok edildi

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, Karabağ'da meşru askeri hedeflerin yok edildiğini duyurmuştu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Azerbaycan'ın Karabağ bölgesindeki Ermeni silahlı güçlerin, son birkaç ayda Azerbaycan ordusunun mevzilerine sistematik şekilde ateş açmasının, arazilere mayın döşemeyi sürdürmesinin, istihkam ve mevzi çalışmalarında bulunmasının gerilimin artmasına neden olduğu belirtilmişti.

Karabağ'da katliamlar yaptılar

Ermeniler, Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, uluslararası hukuk ve tüm anlaşmalara göre Azerbaycan'ın sayılan Karabağ'ı katliamlar yaparak işgal etti.

10 Aralık 1991'de Azerbaycanlıların boykot ettiği ve yalnız Ermenilerin katıldığı referandum sonucu gerekçe gösterilerek, 6 Ocak 1992'de de sözde bağımsızlık ilan edildi.

Hiç kimse tanımadı

Ermenistan dahil hiçbir ülke veya uluslararası kuruluş, Karabağ'daki sözde yönetimi tanımadı.

Azerbaycan'ın 2020'de başlattığı ve 44 gün süren Vatan Savaşı sonunda Ermenistan yenilgisini onayladı.

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan arasında 10 Kasım 2020'de imzalanan üçlü bildiriye göre Ermenistan silahlı güçlerini Karabağ'dan çekmeyi kabul etti.

Geçen 3 yılda bölgedeki silahlı gruplar anlaşmaya uymayınca Azerbaycan, bölgenin silahsızlandırılması ve sözde yönetimin kendini feshetmesi için 19 Eylül 2023'te lokal harekatlar gerçekleştirdi.