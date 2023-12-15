Sözleri tartışılan COP28 Başkanı Sultan Al Jaber: Petrole yatırımımız devam edecek Fosil yakıtlardan çıkılmasıyla ilgili tartışmaların odağındaki isim, "Düşük karbonlu enerjinin tedarikçisi olarak hareket etmeye devam edeceğiz" dedi.

ensonhaber.com

Dubai'de düzenlenen Dünya İklim Zirvesi'ne öncülük eden Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 28'inci Taraflar Konferansı (COP28) Başkanı Sultan Al Jaber, sözleriyle tartışma konusu oldu.

Al Jaber, küresel ısınmayı 1,5 dereceyle sınırlamak için fosil yakıtlardan çıkılması gerektiğini belirten tezin arkasında "bilim olmadığını" öne sürdü.

Sözleri tepki çeken Al Jaber, "Yanlış yorumlama var, ben bilime saygılıyım." dedi.

Petrol ve gaz üretimine yatırım devam edecek

Son açıklamasında ise Al Jaber, fosil yakıtlardan “uzaklaşmaya” yönelik küresel anlaşmayı koordine etmesine rağmen, yönettiği şirketin petrol ve gaz üretimine yaptığı yatırımlara devam edeceğini söyledi.

Birleşik Arap Emirlikleri'nin ulusal petrol ve gaz şirketi Adnoc'un genel müdürü olan Al Jaber, The Guardian'a verdiği demeçte, fosil yakıt talebini karşılamaları gerektiğini belirtti.

"Dünyanın en düşük karbonlu varillere ihtiyacı olacak"

"Yaklaşımım çok basit." diyen Al Jaber, şu ifadeleri kullandı:

Düşük karbonlu enerjinin sorumlu ve güvenilir tedarikçisi olarak hareket etmeye devam edeceğiz. Dünyanın en düşük maliyetle en düşük karbonlu varillere ihtiyacı olacak.

'Yatırım planlarımız 1,5 derece hedefine uygun' açıklaması

COP28 Başkanı, Adnoc'un hidrokarbonlarının, diğer kaynaklara göre daha verimli ve daha az sızıntıyla çıkarıldığı için daha düşük karbonlu olduğunu savundu.

Al Jaber, yatırım planlarının küresel ısınmayla ilgili 1,5 santigrat derece sınırı dahilinde uygulanabilir olduğunu söyledi ve ekledi:

Dünyanın düşük karbonlu ve düşük maliyetli petrol ve gaza ihtiyacı devam ediyor. Talep durduğunda bu tamamen farklı bir hikaye.



Şu anda yapmamız gereken, yeni enerji sistemini kurarken mevcut enerji sistemini karbondan arındırmak.

7 yıl içinde 150 milyar dolarlık yatırım

Adnoc, petrol ve gaz alanında 7 yıl içinde 150 milyar dolarlık yatırım planlıyor.

Sultan Al Jaber, üretimi artırmak yerine mevcut üretim seviyelerini koruyacaklarını dile getirerek, Adnoc'un potansiyel petrol ve gaz çıkarımının çoğundan vazgeçtiğini kaydetti.

Söz konusu isim, "Dünyanın en büyük beşinci petrol rezervine sahibiz ama bu kaynakları değerlendirmiyoruz." diye ekledi.