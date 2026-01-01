Steve Witkoff: Avrupalılarla Ukrayna’ya güvenlik garantilerini görüştük

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ukrayna ve Rusya arasında bir barış mutabakatına varılması için başta ABD olmak üzere ülkleler el ele vermiş halde.

AVRUPA İLE GÖRÜŞÜLDÜ

ABD Başkanı Donald Trump’ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Avrupa ülkelerinden üst düzey temsilcilerle Ukrayna’ya yönelik güvenlik garantileri üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini açıkladı.

KALABALIK KATILIM

Witkoff, görüşmenin, barış sürecini ilerletme ve yeni çatışmaların önlenmesi amacıyla somut adımlar atılmasını hedeflediğini belirtti. Witkoff görüşmeye, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD Başkanı Trump’ın danışmanı ve damadı Jared Kushner, İngiltere Ulusal Güvenlik Danışmanı Jonathan Powell, Fransa Cumhurbaşkanlığı danışmanı Emmanuel Bonne, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rustem Umerov ile Almanya Başbakanı’nın dış ve güvenlik politikası danışmanı Günther Sautter’in katıldığını söyledi.