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Sudan'da hastaneye düzenlenen saldırıda çok sayıda can kaybı

Sudan'da hastaneye düzenlenen saldırıda çok sayıda can kaybı Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, saldırıda acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.