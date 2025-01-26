Sudan'da hastaneye düzenlenen saldırıda çok sayıda can kaybı

DHA
Sudan, Faşir şehrinde bir hastaneye düzenlenen dron saldırısı ile sarsıldı...
Saldırı sonrası yapılan çalışmalarda 70 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Konuya ilişkin açıklama Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi'den geldi.
ACİLDEKİ TÜM HASTALAR YAŞAMINI YİTİRDİ
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Darfur Bölgesi Başkanı Mini Arko Minawi, Hızlı Destek Kuvvetleri’nin (HDK), Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'deki Suudi Hastanesi’nin acil bölümünü dron ile hedef aldığını bildirdi.
Minawi, saldırıda acildeki tüm hastaların, aralarında kadınların ve çocukların da bulunduğu 70 kişinin yaşamını yitirdiğini kaydetti.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış