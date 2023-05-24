Sudan'daki çatışmalar, 300 binden fazla kişiyi yerinden etti BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, birçok Sudanlı'nın Çad ve Mısır sınırını geçtiğini duyurdu.

AA

Sudan'da devam eden iç çatışmalar nedeniyle yüz binlerce sivil, evini terk etmek zorunda kaldı.

Son sayıyı, Birleşmiş Milletler (BM) Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi paylaştı.

Grandi, ülkedeki çatışmalar nedeniyle 300 binden fazla Sudanlının komşu ülkelere sığındığını açıkladı.

Komşu ülkelere geçen sayı 300 binin üzerinde

Grandi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

300 binden fazla kişi Sudan'dan komşu ülkelere geçti. Birçoğu son birkaç gün içinde Çad ve Mısır sınırını geçti.

"Daha fazla kaynağa ihtiyacımız var"

Sudan'daki mülteci müdahale planına, bağışçıların katkılarının yetersiz olmaya devam ettiğini vurgulayan Grandi, şu değerlendirmede bulundu:

Mültecilere ev sahipliği yapan ülkeleri desteklemek için acilen daha fazla kaynağa ihtiyacımız var.

Sudan'da sıcak çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı, Sudan ordusu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Ülkede bölgeye insani yardımın ulaştırılması, çatışmalarda zarar gören temel hizmetlerin ve altyapının eski haline getirilmesini amaçlayan bir haftalık ateşkes, 22 Mayıs'ta yürürlüğe girmişti.

Ateşkesler ihlal edildi

Daha önce 7 kez sağlanan ateşkes, iki tarafça da defalarca ihlal edilmişti.

Hartum'daki insani durum giderek kötüleşirken on binlerce kişi, başkentten ayrılarak ülke içinde ve dışında daha güvenli gördükleri bölgelere gitmeye devam ediyor.

Sudan Doktorlar Sendikası, ülkede 15 Nisan'dan bu yana ordu ile HDK arasındaki çatışmalarda 863 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 531 kişinin yaralandığını açıkladı.