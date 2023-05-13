Sudan, çatışmalara BM Güvenlik Konseyi'nin müdahil olmasını istemiyor BM yetkilisi Al-Harith Mohamed, "BMGK'nın güçlü bir dil ya da sert adımlarla müdahil olmasını tercih etmiyoruz" dedi.

AA & Ensonhaber

Sudan'da çatışmalar devam ederken, silah seslerinin susturulması için küresel ölçekte çağrılar yapılıyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), iç savaşı yakından takip ediyor. Sudan'daki yetkililer ise dış müdahaleye sıcak bakmıyor.

Sudan'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Al-Harith Idriss Al-Harith Mohamed, Sudan'daki çatışmalara BM Güvenlik Konseyi'nin (BMGK) müdahil olmasını tercih etmediklerini söyledi.

Al-Harith Mohamed, New York'taki BM binasında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"BMGK'nın müdahil olmasını tercih etmiyoruz"

Sudan hükümeti ve ordusunun saldırı değil savunma pozisyonunda olduğunu kaydeden Al-Harith Mohamed, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) farklı kesimler arasında yetkisini kaybettiğini, yağmalamaların da bu gruplar tarafından gerçekleştiğini savundu.

Al-Harith Mohamed, BMGK'nın rolü hakkındaki bir soruya ise "Dürüst olmak gerekirse BMGK'nın müdahil olmasını tercih etmiyoruz." diye konuştu.

'Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler' vurgusu

BMGK'nın "bölünmüş" olduğunu belirten Al-Harith Mohamed, "Afrika Birliği'nin silahlarını susturacağına ve Afrika sorunlarına Afrikalı çözümler bulacağına inanıyoruz." dedi.

Al-Harith Mohamed, BMGK'nın Sudan meselesini yeterli düzeyde ele aldığını, daha fazla müdahil olmasının BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in de iyi niyet girişimlerini olumsuz etkileyeceğini değerlendirdi.

"Afrika Birliği'nin girişimleri felç olur"

BMGK'nın "yumuşak bir tutum" sergilemesi gerektiğini kaydeden Al-Harith Mohamed, şöyle devam etti:

BMGK'nın dahil olması, Afrika Birliği'nin girişimlerini de felç edebilir. Bu nedenle BMGK'nın güçlü bir dil ya da sert adımlarla müdahil olmasını tercih etmiyoruz.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nın tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü, çatışmalarda yaşamını yitirenlerin sayısının 604'e, yaralananların sayısının 5 bin 127'ye yükseldiğini açıklamıştı.