Suriye Cumhurbaşkanı Şara: Kürtlerle en kısa zamanda birleşeceğiz inşallah

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katar'da katıldığı forumda muhabirin Suriye'deki Kürtleri nasıl görüyorsunuz sorusuna, "Kürtler gözümüz, gözümüzün nuru, birleşeceğiz inşallah.” ifadeleriyle cevap verdi.

Yayınlama Tarihi: 07.12.2025 09:07
  • Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Doha Forumu'nda Suriye'deki Kürtler hakkında olumlu açıklamalarda bulundu.
  • Şara, Kürtleri överek en kısa zamanda birleşmeyi temenni etti.
  • Suriye'de Beşar Esad rejimi devrilmiş ve Ahmed Şara, SDG ile entegre görüşmeler yapmıştı.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara, Katır'ın başkentinde bulunan Doha Forumu'na katıldı. 

Şara, bölge ülkelerinden pekçok liderin katıldığı forumda kritik temaslarda bulundu. 

"KÜRTLER GÖZÜMÜZÜN NURU, ONLARLA BİRLEŞECEĞİZ"

Burada Katar liderleriyle de bir araya gelen Şara, Rudaw'ın “Suriye’de Kürtlerin yerini nasıl görüyorsunuz” sorusuna cevap verdi.

Şara, “Kürtler gözümüz, gözümüzün nuru, en kısa zamanda birleşeceğiz inşallah.” dedi. 

SURİYE'DE ENTEGRASYON GÖRÜŞMELERİ 

Suriye'de 8 Aralık 2024'te muhalif güçlerce başkent Şam'ın ele geçirmesiyle, Beşar Esad rejimi devrildi.

Suriye geçiş hükümeti Cumhurbaşkanlığına gelen Ahmed Şara, SDG güçlerinin ülkeye entegresi için birtakım görüşmeler gerçekleştirmiş, SDG elebaşı Mazlum Abdi ile de bir araya gelmişti. 

