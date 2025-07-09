Suriye'de kritik görüşme: Şara, Barrack ve Abdi bir araya geldi

Ülkemizde olduğu gibi bölgede de tarihi adımlar atılmaya devam ediyor.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile SDG Genel Komutanı Mazlum Kobani, bugün Şam’da ABD’nin Türkiye Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack’ın da katıldığı bir toplantıda bir araya geldi.

Görüşmede, Şara ile Kobani’nin 10 Mart’ta imzaladığı protokolün detayları ele alındı.

GÖRÜŞMELER YENİDEN BAŞLADI

Görüşmelerin, bir süredir tıkanan sürecin ilerletilmesi ve bu kapsamda Şam-Kuzeydoğu Suriye hattında yeni bir süreci başlatmayı amaçlıyor.

Görüşmelerin geçtiğimiz mart ayında ABD’nin arabuluculuğunda Suriye hükümeti ile SDG arasında yapılan anlaşmanın uygulanmasına dönük Amerikan çabaları çerçevesinde gerçekleşeceği ifade edildi.

Görüşmeye, ayrıca Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani de katıldı.

ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

10 Mart tarihinde Suriye yönetimini Başkan Ahmed Şara, SDG’yi ise Mazlum Abdi’nin temsil ettiği görüşmeler sonucunda taraflar, siyasi temsil, Kürt toplumunun statüsü, ateşkes ve askeri entegrasyonu kapsayan geniş kapsamlı bir anlaşmaya varılmıştı.

O dönem haberi duyuran Suriye Cumhurbaşkanlığı, Ahmed Şara ile anlaşan SDG'nin, artık devlet kurumlarına katılacağını duyurdu.

8 MADDELİK ANLAŞMA

Toplam 8 maddeden oluşan anlaşma şu şekilde:

1. Siyasi Temsil ve Hakların Güvence Altına Alınması:

Dini ve etnik köken farkı gözetmeksizin tüm Suriyelilerin siyasi süreçlere katılımı ve devlet kurumlarında liyakate dayalı görev alma hakları garanti altına alınacak.

2. Kürt Toplumunun Statüsü:

Kürtler, Suriye devletinin asli bir bileşeni olarak kabul edilecek ve vatandaşlık ile anayasal hakları garanti altına alınacak.

3. Ateşkesin Sağlanması:

Suriye topraklarının tamamında ateşkes ilan edilecek.

4. Kuzeydoğu Suriye’deki Kurumların Entegrasyonu:

Bölgede faaliyet gösteren tüm sivil ve askeri kurumlar Suriye yönetimine bağlanacak. Sınır kapıları, havaalanları, petrol ve gaz sahaları da dahil olmak üzere, tüm kritik noktalar merkezi yönetimin kontrolüne alınacak.

5. Mültecilerin Dönüşü:.

Suriye’den ayrılan mültecilerin ülkelerine güvenli şekilde dönmeleri sağlanacak ve devlet tarafından korunmaları garanti altına alınacak.

6. Ülke Birliği ve Güvenliğin Korunması:

Suriye devleti, ülkenin güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı mücadelede desteklenecek ve Esad rejimine karşı devam eden mücadelenin sürdürülmesi sağlanacak.

7. Bölücülük ve Nefret Söylemlerine Karşı Önlem:

Tüm Suriyeli gruplar arasında bölücülük ve nefret söylemlerine karşı duruş sergilenecek, toplumsal barışı tehdit eden girişimler reddedilecek.

8. Anlaşmanın Uygulanması:

Yürütme komiteleri, bu mutabakatın 2025 yılı sonuna kadar tam olarak hayata geçirilmesi için çalışacak.



